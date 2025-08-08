Ben Shelton trionfa a Toronto! Battuto Khachanov in tre set e primo titolo 1000 per l’americano

Ben Shelton ha conquistato il suo primo titolo Masters1000 della carriera. Il tennista americano ha sconfitto nella finale a Toronto (Canada) il russo Karen Khachanov (n.16 del ranking) col punteggio di 6-7 (5) 6-4 7-6 (3) in 2 ore e 48 minuti di gioco, diventato il più giovane americano a centrare quest’obiettivo dai tempi di Andy Roddick (2004). Un percorso in cui Shelton ha messo in mostra i miglioramenti nel proprio tennis, scavalcando in questo modo Novak Djokovic nella classifica mondiale (n.6).

Nel primo set, dopo una fase dominata dai servizi, lo statunitense si perde nella gestione del turno in battuta nel settimo game, concedendo il break al russo. Khachanov va servire per la frazione, ma si fa prendere dalla tensione e Shelton è abile a sfruttare l’occasione a riequilibrare le sorti del parziale, dopo aver mancato una palla del contro-break nell’ottavo gioco. Il russo appare un po’ in difficoltà, viste le tre palle set annullate nel dodicesimo game. Poca concretezza però da parte del tennista degli States che costa caro nel tie-break dove, in un vero e proprio braccio di ferro, la spunta Khachanov 7-5.

Nel secondo set entrambi i giocatori chiedono tanto al servizio e i game si susseguono abbastanza rapidamente. Questo equilibrio è rotto nel nono gioco quando Shelton, grazie a risposte particolarmente profonde, crea non pochi problemi al suo avversario e il break si tramuta in realtà. L’americano si complica la vita nel game successivo, andando sotto 0-40, ma riesce a cavarsela con grande determinazione ai vantaggi (6-4).

Nel terzo set i servizi sono ancor di più dominanti. Entrambi hanno una grande continuità col fondamentale, non dando modo alla risposta dell’altro di essere efficace. Il secondo tie-break del match è inevitabile. In questo caso, a differenza del primo, Shelton è chirurgico nella gestione e non concede scampo al russo, visto lo score di 7-3.

Leggendo le statistiche, sono da sottolineare i 16 ace di Shelton (6 doppi falli) rispetto ai 3 di Khachanov (2 doppi falli). L’americano ha messo in campo il 64% di prime in campo, ottenendo l’80% dei punti, mentre con la seconda il 59% (70% il russo). Nel rapporto vincenti/gratuiti, Ben ha ottenuto 38/45 rispetto al 29/30 del rivale.