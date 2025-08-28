Beach volley, Elite 16 Amburgo: Italia in corsa! Dal Corso/Viscovich al Round of 18, Orsi Toth/Gottardi già qualificate

L’Elite 16 di Amburgo, una delle tappe più prestigiose del Beach Pro Tour, regala sorrisi importanti al movimento italiano. La giornata odierna ha infatti sancito la qualificazione al tabellone a eliminazione diretta di Dal Corso/Viscovich, capaci di superare il girone e guadagnarsi l’accesso al Round of 18, e di Gottardi/Orsi Toth, già certe di un posto tra le migliori grazie alla vittoria contro le francesi Placette/Richard. Resta invece aperta la corsa al secondo turno di Scampoli/Bianchi, che dopo il passo falso odierno dovranno giocarsi tutto domani contro le ceche Kylie/Maixnerova.

Per Dal Corso e Viscovich il risultato odierno ha un peso particolare. I due atleti sono tornati a giocare insieme proprio in occasione di Amburgo per unire i punti necessari all’iscrizione, scelta che si è rivelata vincente. Dopo la sconfitta di ieri contro gli olandesi Boermans/de Groot, era fondamentale ottenere un successo per non uscire subito di scena, e la risposta è arrivata contro gli svizzeri Krattiger/Dillier. Gli azzurri hanno giocato una partita di grande concretezza, imponendosi 2-0 (21-16, 21-15). Nel primo set hanno preso vantaggio fin dalle battute iniziali, difendendo con ordine e trovando continuità in attacco. Nel secondo hanno gestito i tentativi di rimonta elvetica con lucidità, chiudendo senza lasciare spazio a sorprese. Con questa vittoria hanno conquistato il secondo posto nel girone e l’accesso al tabellone a eliminazione diretta, dove domani affronteranno una delle coppie più forti al mondo, i campioni iridati in carica Perusic/Schweiner. Per Dal Corso e Viscovich superare un turno dell’Elite 16 è già un traguardo di prestigio, ma la sfida contro i cechi rappresenta un’opportunità di misurarsi con il vertice assoluto del beach volley.

In campo femminile, l’Italia ha celebrato il ritorno di Orsi Toth e Gottardi, una coppia che aveva bisogno di ritrovare ritmo dopo il lungo stop per infortunio dell’atleta campana. L’esordio è stato positivo e soprattutto decisivo: contro le francesi Placette/Richard è arrivato un successo netto per 2-0 (26-24, 21-16). Nel primo set le azzurre hanno dovuto lottare fino ai vantaggi, dimostrando carattere e capacità di resistere nei momenti più delicati. Una volta sbloccata la partita, hanno giocato con maggiore scioltezza nel secondo parziale, allungando nel punteggio e chiudendo senza affanni. Grazie a questo risultato, Orsi Toth e Gottardi sono già sicure di un posto al turno a eliminazione diretta e potranno affrontare la sfida di domani contro le francesi Vieira/Chamereau con la serenità di chi ha già centrato l’obiettivo minimo.

Più complicato l’avvio di torneo per Scampoli e Bianchi, sconfitte all’esordio dalle tedesche Schürholz/Kunst. Le azzurre hanno perso 0-2 (17-21, 17-21) al termine di un match in cui non sono riuscite a trovare continuità, pur restando in partita in entrambi i set. Nel primo hanno pagato alcuni errori in fase di cambio palla che hanno permesso alle avversarie di mantenere sempre un piccolo margine di vantaggio. Nel secondo sono partite meglio, ma le tedesche hanno alzato la qualità nei momenti decisivi e si sono imposte anche stavolta con scarto minimo. Per Scampoli e Bianchi resta comunque la possibilità di qualificarsi: domani affronteranno le ceche Kylie/Maixnerova in una sfida da dentro o fuori, dove sarà indispensabile trovare maggiore efficacia al servizio e più solidità nei finali di set.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Horst/Pristauz AUT [24] [Q] 2-0 (21-12, 21-12)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] – Plavins/Fokerots LAT [13] 2-0 (21-13, 21-17)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] 2-1 (21-14, 19-21, 15-13)

Horst/Pristauz AUT [24] [Q] – Plavins/Fokerots LAT [13] 0-2 (12-21, 11-21)

Pool B

Boermans/de Groot NED [2] – Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] 2-0 (21-19, 21-14)

Krattiger/Dillier SUI [11] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] 1-2 (11-21, 21-18, 12-15)

Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q] – Krattiger/Dillier SUI [11] 2-0 (21-16, 21-15)

Boermans/de Groot NED [2] – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] 2-1 (18-21, 21-17, 15-8)

Pool C

Åhman/Hellvig SWE [3] – Dressler/Waller AUT [22] [Q] 2-1 (21-13, 17-21, 15-7)

Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] – George/Saymon BRA [15] [Q] 2-0 (21-16, 22-20)

Dressler/Waller AUT [22] [Q] – George/Saymon BRA [15] [Q] 2-1 (21-16, 20-22, 15-8)

Åhman/Hellvig SWE [3] – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] (Injury Team B)

Pool D

Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [21] [Q] 2-1 (16-21, 21-17, 15-13)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] – Henning/Wüst GER [16] 2-1 (21-18, 12-21, 15-8)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [21] [Q] – Henning/Wüst GER [16] 0-2 (17-21, 18-21)

Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [9] 1-2 (24-22, 19-21, 10-15)

Pool E

Perusic/Schweiner CZE [5] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] 2-0 (21-17, 21-18)

Alayo/Diaz CUB [8] – Penninga/Immers NED [17] [Q] 2-0 (24-22, 21-14)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q] – Penninga/Immers NED [17] [Q] 2-1 (18-21, 21-15, 15-10)

Perusic/Schweiner CZE [5] – Alayo/Diaz CUB [8] 0-2 (19-21, 25-27)

Pool F

Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] 2-1 (19-21, 21-18, 16-14)

Łosiak/Bryl POL [7] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 2-0 (21-15, 21-17)

Heidrich/Jordan SUI [19] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [18] [Q] 2-0 (21-17, 22-20)

Ehlers/Wickler GER [6] [Q] – Łosiak/Bryl POL [7] 2-1 (13-21, 21-18, 15-9)

Round of 18: 29-Aug 14:00 – Łosiak/Bryl POL [7] – Dressler/Waller AUT [22] [Q]

29-Aug 14:00 – Evandro/Arthur Lanci BRA [4] – Heidrich/Jordan SUI [19] [Q]

29-Aug 15:00 – Rotar/Gauthier-Rat FRA [12] – Henning/Wüst GER [16]

29-Aug 15:00 – Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [14] – Plavins/Fokerots LAT [13]

29-Aug 16:00 – Capogrosso T./Capogrosso N. ARG [10] – Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [20] [Q]

29-Aug 16:00 – Perusic/Schweiner CZE [5] – Dal Corso/Viscovich ITA [23] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Müller/Tillmann GER [1] – Shiba/Reika JPN [24] [Q] 2-0 (21-8, 22-20)

Hegeile/Vitoria BRA [12] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q] 0-2 (19-21, 19-21)

Müller/Tillmann GER [1] – Svozilova/Stochlova CZE [13] [Q]

Shiba/Reika JPN [24] [Q] – Hegeile/Vitoria BRA [12]

Pool B

Thamela/Victoria BRA [2] – Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q] 2-1 (19-21, 21-17, 15-12)

Ittlinger/Grüne GER [11] – van Driel, E./Bekhuis NED [14] 2-0 (21-9, 21-16)

Thamela/Victoria BRA [2] – Ittlinger/Grüne GER [11]

Hollas, H./Remmelg EST [23] [Q] – van Driel, E./Bekhuis NED [14]

Pool C

Tina/Anastasija LAT [3] – Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q] 2-0 (21-19, 21-12)

Scampoli/Bianchi ITA [10] – Schürholz/Kunst GER [15] 0-2 (17-21, 17-21)

Tina/Anastasija LAT [3] – Schürholz/Kunst GER [15]

Kylie/Maixnerova CZE [22] [Q] – Scampoli/Bianchi ITA [10]

Pool D

Carol/Rebecca BRA [4] – Bauer/Anderson USA [21] [Q] 2-0 (21-17, 21-16)

Ahtiainen/Lahti FIN [9] – Konink/Schoon NED [16] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Carol/Rebecca BRA [4] – Ahtiainen/Lahti FIN [9]

Bauer/Anderson USA [21] [Q] – Konink/Schoon NED [16] [Q]

Pool E

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Harward/Phillips USA [20] [Q] 2-0 (21-14, 21-16)

Bock/Lippmann GER [8] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q] 2-0 (21-12, 21-15)

Ana Patrícia/Duda BRA [5] – Bock/Lippmann GER [8]

Harward/Phillips USA [20] [Q] – Hodel/DeBerg USA [17] [Q]

Pool F

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Placette/Richard FRA [19] [Q] 2-0 (26-24, 21-16)

Vieira/Chamereau FRA [7] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q] 2-1 (17-21, 21-17, 15-9)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [6] – Vieira/Chamereau FRA [7]

Placette/Richard FRA [19] [Q] – Serdiuk/Romaniuk UKR [18] [Q]