ATP Toronto 2025, risultati 5 agosto: la seconda semifinale sarà tra Taylor Fritz e Ben Shelton

Ci sarà il derby statunitense tra Taylor Fritz e Ben Shelton, rispettivamente numero 2 e numero 4 del seeding, nella seconda semifinale dell’ATP Masters 1000 di Toronto 2025: è questo l’esito dei quarti di finale della parte bassa del tabellone, andati in scena nella notte italiana.

Ben Shelton elimina l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 9, con lo score di 6-3 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set lo statunitense deve salvare una palla break in apertura, poi ne manca due nel quarto game, mentre nel sesto gioco sfrutta l’occasione ai vantaggi e scappa sul 4-2, difendendo il margine fino al 6-3 in tre quarti d’ora. Nella seconda frazione si assiste ad uno scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi nel quinto toglie la battuta all’oceanico ai vantaggi ed allunga sul 3-2, concedendo poi all’avversario solo tre punti nei seguenti tre turni al servizio, andando a vincere sul 6-4 in altri tre quarti d’ora di gioco.

Taylor Fritz regola il russo Andrey Rublev, numero 6 del tabellone, con il punteggio di 6-3 7-6 (4) in un’ora e 23 minuti di gioco. Nel primo set lo statunitense inizia alla grande, vincendo i primi 8 punti giocati: lo strappo a zero ottenuto nel secondo game risulterà decisivo, in quanto difeso fino al 6-3 in 32 minuti. Nella seconda partita Fritz strappa la battuta a Rublev nel nono game e va a servire per il match, annulla tre palle break, sciupa un match point, ed alla quarta occasione subisce il controbreak. Si va al tiebreak: Fritz ottiene il minibreak in apertura e lo difende fino al 7-4 conclusivo che sancisce il successo dello statunitense dopo 51 minuti.

ATP MASTERS 1000 TORONTO 2025 – RISULTATI 5 AGOSTO

Quarti di finale (Parte bassa del tabellone)

Ben Shelton (Stati Uniti, 4) b. Alex de Minaur (Australia, 9) 6-3 6-4

Taylor Fritz (Stati Uniti, 2) b. Andrey Rublev (Russia, 6) 6-3 7-6 (4)