ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 15 agosto, ordine di gioco, programma, streaming

Sarà una giornata decisamente intensa quella odierna, il torneo di Cincinnati 2025 entra nel rettilineo finale: si torna in campo per i quarti di finale del singolare femminile e si decidono i semifinalisti della parte bassa del tabellone maschile. Prosegue anche il percorso delle due competizioni di doppio.

L’Italia si schiera compatta al fianco di Jasmine Paolini. La testa di serie numero sette affronta l’americana Coco Gauff, seconda favorita del seeding e vincitrice del titolo al Roland Garros. Chi vince sfiderà in semifinale la vincente del confronto tra la francese Varvara Gracheva e la russa Veronika Kudermetova.

Gli azzurri sono protagonisti anche nel doppio maschile con due coppie impegnate nei quarti di finale. Simone Bolelli e Andrea Vavassori, titolari della sesta testa di serie, affrontano gli inglesi Julian Cash e Lloyd Glasspool, vincitori dell’ultima edizione di Wimbledon. Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si giocano l’accesso in semifinale contro il portoghese Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler.

Il singolare maschile completa il quadro dei semifinalisti con i quarti della parte bassa del tabellone. Carlos Alcaraz, testa di serie numero due, affronta il russo Andrey Rublev, nono favorito del seeding, mentre promette scintille il confronto serale tra l’americano Ben Shelton, vincitore del Masters 1000 di Toronto e il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3.

Sarà possibile seguire il Masters 1000 e il WTA 1000 di Cincinnati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203)). Il torneo femminile sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis, mentre gli appassionati potranno seguire entrambe le manifestazioni in diretta streaming su SkyGo e NOW. Il torneo maschile sarà trasmesso anche su Tennis Tv, quello femminile anche su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis.

CALENDARIO CINCINNATI OPEN 2025 OGGI

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Iga Swiatek (POL) [3]- Anna Kalinskaya (RUS) [28]

Aryna Sabalenka (BLR) [1]- Elena Rybakina (Kaz) [9]

Non prima delle 21:00 Andrey Rublev (RUS) [9]– Carlos Alcaraz (ESP) [2]

Sessione serale

Non prima delle 1:00 Ben Shelton (USA) [5]- Alexander Zverev (GER) [3]

Non prima delle 2:30 Jasmine Paolini (ITA) [7] – Coco Gauff (USA) [2]

Grandstand

Sessione diurna

Ore 17:00 Christian Harrison/Evan King (USA) [7] -Nikola Mektic/Rajeev Ram (CRO/USA)

Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego(ITA)– Francisco Cabral/Lucas Miedler (POR/AUT) [6]

Lyudmyla Kichenok/Ellen Perez (UKR/AUS) [6] – Gabriela Dabrowski Erin Routliffe( CAN/NZL) [2]

Non prima delle 22:30 Varvara Gracheva (FRA) [Q] – Veronika Kudermetova (RUS)

Court 3

Ore 17:00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori(ITA) [6]– Julian Cash/Lloyd Glasspool(GBR) [2]

Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ESA/CRO) [1] – Joe Salisbury/Neal Skupski (GBR) [5]

PROGRAMMA CINCINNATI OPEN 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), femminile anche in chiaro su SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now; maschile anche su Tennis Tv; femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis