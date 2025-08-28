Atletica oggi in tv, Finali Diamond League Zurigo 2025: orari 28 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Dopo il city event andato in scena ieri nella Sechseläutenplatz, quest’oggi ci si sposta nello stadio Letzigrund di Zurigo per il day-2 delle Finali di Diamond League 2025 in cui verranno assegnati ben 26 diamantoni. Mattia Furlani è stato il grande protagonista azzurro nel prologo del Weltklasse, ma l’Italia ha ancora a disposizione cinque rappresentanti da schierare nell’ultimo atto stagionale del massimo circuito internazionale di atletica.

Il bronzo olimpico di Parigi 2024 e campione mondiale indoor in carica Andy Diaz si rimette in gioco nel salto triplo dopo i problemi fisici delle scorse settimane per testare il suo stato di forma in vista dei Mondiali di Tokyo, mentre Larissa Iapichino punta al bersaglio grosso nel salto in lungo e lancia il guanto di sfida alla rivale tedesca Malaika Mihambo. Le previsioni meteo purtroppo non sono incoraggianti, con la pioggia che rischia di condizionare negativamente quasi tutte le gare. Al via per i colori azzurri anche Marco Fassinotti nell’alto, Marta Zenoni nei 1500 metri e Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata delle Finali di Diamond League a Zurigo. Le competizioni odierne verranno trasmesse dalle ore 18.30 in diretta tv su Rai Sport (poi dalle 20.00 su Rai 3) e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO FINALI DIAMOND LEAGUE OGGI

Giovedì 28 agosto

17.30 Lancio del disco (maschile)

17.30 Lancio del disco (femminile)

17.53 Salto in alto (maschile)

18.19 Salto triplo (maschile)

18.19 Salto triplo (femminile)

18.34 400 metri (femminile)

18.42 400 metri (maschile)

18.49 3000 metri (femminile)

19.08 100 ostacoli

19.17 3000 siepi (maschile)

19.34 110 ostacoli

19.40 1500 metri (femminile)

19.45 Tiro del giavellotto (maschile)

19.45 Tiro del giavellotto (femminile)

19.50 1500 metri (maschile)

20.02 100 metri (femminile)

20.09 3000 siepi (femminile)

20.27 100 metri (maschile)

20.35 400 ostacoli (femminile)

20.40 Salto in lungo (femminile)

20.44 400 ostacoli (maschile)

20.52 3000 metri (maschile)

21.09 800 metri (femminile)

21.20 800 metri (maschile)

21.30 200 metri (femminile)

21.39 200 metri (maschile)

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 18.30 alle 20.00 e Rai 3 dalle 20.00 in poi; Sky Sport Arena dalle 18.30.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 18.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI FINALI DIAMOND LEAGUE ZURIGO

Salto in alto (maschile): Marco Fassinotti.

Salto triplo (maschile): Andy Diaz.

1500 metri (femminile): Marta Zenoni.

400 ostacoli (femminile): Ayomide Folorunso.

Salto in lungo (femminile): Larissa Iapichino.