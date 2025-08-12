A che ora Sinner-Mannarino, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Oggi, mercoledì 13 agosto, Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare il francese Adrian Mannarino negli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il pusterese andrà a caccia del successo per proseguire nel cammino che vorrà portarlo fino in fondo, per confermare il titolo dell’anno scorso in questo torneo.

Non sarà un match semplice. Il mancino transalpino è avversario in grado di mettere in difficoltà per il suo modo di giocare. Un tennis molto piatto capace di assorbire la potenza dei colpi di Jannik e di trovare soluzioni da fondo particolarmente ardite. Vedremo se e quanto Jannik riuscirà a disinnescarlo.

I precedenti danno ragione a Jannik, avanti 3-0 contro Mannarino. Tuttavia, nelle sfide che si sono svolte sul cemento outdoor c’è stato sempre grande equilibrio e Sinner dovrà essere molto risoluto nello sfruttare ogni minima chance offerta dall’avversario.

La partita tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena quest’oggi e sarà il secondo sul campo centrale, il cui programma inizierà alle 17.00 italiane. La copertura televisiva del match sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-MANNARINO ATP CINCINNATI 2025

Mercoledì 13 agosto (orari italiani)

P&G CENTER COURT – Inizio alle 17.00 italiane

[10] Frances Tiafoe USA vs [7] Holger Rune DEN

A seguire

[1] Jannik Sinner ITA vs [Q] Adrian Mannarino FRA

Non prima delle 21.00 italiane

[1] Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Non prima delle 01.00 italiane di giovedì 14 agosto

L. Nardi ITA vs [2] C. Alcaraz ESP

A seguire

[12] Ekaterina Alexandrova vs [28] Anna Kalinskaya

PROGRAMMA SINNER-MANNARINO ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport