Sport in tv
A che ora Sinner-Mannarino, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Oggi, mercoledì 13 agosto, Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare il francese Adrian Mannarino negli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il pusterese andrà a caccia del successo per proseguire nel cammino che vorrà portarlo fino in fondo, per confermare il titolo dell’anno scorso in questo torneo.
Non sarà un match semplice. Il mancino transalpino è avversario in grado di mettere in difficoltà per il suo modo di giocare. Un tennis molto piatto capace di assorbire la potenza dei colpi di Jannik e di trovare soluzioni da fondo particolarmente ardite. Vedremo se e quanto Jannik riuscirà a disinnescarlo.
I precedenti danno ragione a Jannik, avanti 3-0 contro Mannarino. Tuttavia, nelle sfide che si sono svolte sul cemento outdoor c’è stato sempre grande equilibrio e Sinner dovrà essere molto risoluto nello sfruttare ogni minima chance offerta dall’avversario.
La partita tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena quest’oggi e sarà il secondo sul campo centrale, il cui programma inizierà alle 17.00 italiane. La copertura televisiva del match sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.
SINNER-MANNARINO ATP CINCINNATI 2025
Mercoledì 13 agosto (orari italiani)
P&G CENTER COURT – Inizio alle 17.00 italiane
[10] Frances Tiafoe USA vs [7] Holger Rune DEN
A seguire
[1] Jannik Sinner ITA vs [Q] Adrian Mannarino FRA
Non prima delle 21.00 italiane
[1] Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Non prima delle 01.00 italiane di giovedì 14 agosto
L. Nardi ITA vs [2] C. Alcaraz ESP
A seguire
[12] Ekaterina Alexandrova vs [28] Anna Kalinskaya
PROGRAMMA SINNER-MANNARINO ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205)
Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv
Diretta testuale: OA Sport