A che ora Sinner-Galan, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Daniel Elahi Galan al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il numero 1 del mondo farà il proprio esordio sul cemento statunitense, tornando in campo a quasi un mese di distanza dal trionfo di Wimbledon firmato lo scorso 13 luglio sui sacri prati regolando lo spagnolo Carlos Alcaraz nell’atto conclusivo. Il fuoriclasse altoatesino incomincerà la difesa del titolo in Ohio incrociando il poco quotato colombiano e partendo chiaramente con tutti i favori del pronostico.

L’appuntamento è per sabato 9 agosto, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 17.00 sul Campo Centrale (P&G Center Court). Ad aprire le danze sarà il confronto tra la polacca Iga Swiatek e la russa Anastasia Potapova, poi si disputerà la sfida tra lo spagnolo Pedro Martinez e lo statunitense Tommy Paul, a seguire toccherà a Jannik Sinner. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del match tra l’argentino Sebastian Baez e il canadese Gabriel Diallo.

Il 23enne dovrà fare i conti con il 29enne sudamericano, numero 144 del ranking ATP contro cui ha vinto i due precedenti disputati sul circuito maggiore: nel 2021 durante la fase a gironi della Coppa Davis con il punteggio di 7-5, 6-0 e nel 2023 agli ottavi di finale di Wimbledon con il riscontro di 7-6(4), 6-4, 6-3. Ricordiamo che Galan proviene dalle qualificazioni (ha regolato il giapponese Daniel e il kazako Schevchenko) e al primo turno ha avuto la meglio sul ceco Kopriva per 6-2, 6-4.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Galan, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-GALAN, SECONDO TURNO ATP CINCINNATI

Sabato 9 agosto

Terzo match dalle ore 17.00 Jannik Sinner vs Daniel Galan – Diretta tv su Sky Sport Tennis/Sky Sport Max/Sky Sport Mix

In precedenza, a partire dalle ore 17.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Swiatek-Potapova e Martinez-Paul. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-GALAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in prossimità dell’evento

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.