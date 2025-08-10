Sport in tv
A che ora Sinner-Diallo, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming
Primo vero test sul cemento in vista per Jannik Sinner, che sfiderà il canadese Gabriel Diallo nella notte italiana tra lunedì 11 e martedì 12 agosto in occasione dei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2025. Il numero uno al mondo dovrà disputare una partita di alto livello per disinnescare le armi dell’ostico avversario nordamericano.
L’azzurro sembra aver trovato subito il ritmo sulla nuova superficie, come dimostra la schiacciante vittoria all’esordio in Ohio per 6-1 6-1 sul colombiano Daniel Galan. Certo, Diallo (n.35 al mondo, potenzialmente pericoloso soprattutto sui campi veloci) rappresenta un esame molto più impegnativo ma Sinner resta nettamente favorito considerando il suo rendimento medio sul cemento a maggior ragione sulle ali dell’entusiasmo dopo il trionfo di un mese fa a Wimbledon.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Diallo, valevole come terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SINNER-DIALLO CINCINNATI 2025
Lunedì 11 agosto
Center Court – Inizio alle ore 17.00
J. Bouzas Maneiro vs T. Townsend
A seguire
A. Sabalenka vs E. Raducanu
A seguire
T. Fritz vs L. Sonego
A seguire, ma non prima delle ore 1.00 di martedì 12 agosto
Jannik Sinner vs Gabriel Diallo
PROGRAMMA SINNER-DIALLO CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).
Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.