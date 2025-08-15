A che ora Sinner-Atmane, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Sabato 16 agosto si disputeranno le semifinali del tabellone principale di singolare maschile del torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): tornerà in campo il numero 1 del seeding, l’azzurro Jannik Sinner, opposto al qualificato francese Terence Atmane.

Il match sarà il terzo della giornata sul P&G Center Court, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane, ma la sfida dell’azzurro si giocherà non prima delle ore 21.00 italiane, dopo le semifinali di doppio maschile: si tratta del primo confronto tra i due sul circuito maggiore.

La sfida tra Jannik Sinner ed il francese Terence Atmane dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO SINNER-ATMANE ATP CINCINNATI 2025

Sabato 16 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 17.00 italiane

Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)

A seguire

Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Non prima delle 24.00 ora italiana di domenica 17 agosto

vincente Shelton-Zverev – vincente Rublev-Alcaraz

Non prima dell’1.30 ora italiana di domenica 17 agosto

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 1) – Guo Hanyu / Alexandra Panova (Cina / Russia)

