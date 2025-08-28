A che ora Paolini-Voundrusova, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

Il terzo turno degli US Open 2025 di tennis proporrà la sfida tra la numero 7 del seeding del tabellone di singolare femminile, l’azzurra Jasmine Paolini, e la ceca Marketa Vondrousova, che si affronteranno domani, venerdì 29 agosto.

Il match sarà il secondo del programma sul Grandstand, che si aprirà alle ore 17.00 italiane con il singolare maschile tra il ceco Jiri Lehecka ed il belga Raphael Collignon, ma in ogni caso si disputerà non prima delle ore 19.00 italiane: le due non si sono mai affrontate sul circuito maggiore.

Il match degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO US OPEN 2025

Venerdì 29 agosto – Grandstand

Dalle ore 17.00 italiane

Jiri Lehecka (Cechia, 20) – Raphael Collignon (Belgio)

Non prima delle ore 19.00 italiane

Jasmine Paolini (Italia, 7) – Marketa Vondrousova (Cechia) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv)

PROGRAMMA US OPEN 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

