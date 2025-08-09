A che ora Paolini-Sakkari, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Jasmine Paolini affronterà Maria Sakkari al secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati. La tennista italiana, testa di serie numero 7 del tabellone, incomincerà il proprio cammino sul cemento statunitense fronteggiando l’insidiosa greca con il palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro la vincente del confronto tra la lettone Sevastova e la statunitense Krueger.

L’appuntamento è per domenica 10 agosto alle ore 17.00, sarà il match che aprirà la sessione sul P&G Center Court (il Campo Centrale). La 29enne toscana, numero 9 del mondo, incrocerà la 30enne ellenica, numero 65 del ranking WTA, contro cui è sotto per 2-1 nei precedenti. Sakkari ebbe la meglio al secondo turno del Roland Garros nel 2021 e nel 2025 ai sedicesimi di finale di Madrid, mentre l’azzurra riuscì a imporsi agli ottavi di Dubai nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Sakkari, incontro valido per il secondo turno del WTA 1000 di Cincinnati. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis (gratis e in chiaro) e in diretta tv su Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Max/Sky Sport Mix (il canale dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-SAKKARI, WTA 1000 CINCINNATI

Ore 17.00 Jasmine Paolini vs Maria Sakkari – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Uno/Sky Sport Tennis/Sky Sport Max/Sky Sport Mix

PROGRAMMA PAOLINI-SAKKARI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201)/Sky Sport Tennis (canale 203)/Sky Sport Max (canale 205)/Sky Sport Mix (canale 211). Il canale dettagliato di Sky verrà definito a ridosso dell’evento

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; SuperTenniX, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.