A che ora Paolini-Krejcikova oggi, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Jasmine Paolini contro Barbora Krejcikova, dov’eravamo rimasti? La finale di Wimbledon 2024 gira ancora nei ricordi delle due, anche se sia l’una che l’altra, oggi a Cincinnati, sapranno che è un episodio tanto vicino quanto lontano, quello del Centre Court.

In palio c’è molto sia da una parte che dall’altra: per la toscana la possibilità di tornare a dimostrare le proprie qualità dopo un periodo piuttosto difficile seguito all’ottavo di Parigi contro Svitolina, per la ceca la chance di risalire ancora in classifica dopo lo sprofondare causato dalla finale non difesa ai Championships (per intenderci, a inizio torneo era numero 80). Una cosa è certa: fino ad ora Jasmine ha avuto il tabellone più complesso e ne è riuscita a venire a capo.

Il match tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova sarà il secondo sul campo centrale dalle ore 17:00 e comunque non prima delle ore 19:00.. Sarà possibile seguire il match in diretta tv in chiaro su SuperTennis, nonché su Sky Sport Uno (201, fino alle 19:55) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO PAOLINI-KREJCIKOVA OGGI

Giovedì 14 agosto

P&G Center Court

Sessione diurna

Ore 17:00 Bronzetti (ITA)-Gauff (USA) [2] – Ottavi WTA

NP Ore 19:00 Paolini (ITA) [7]-Krejcikova (CZE) – Ottavi WTA – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Uno (201)/Tennis (203)

NP Ore 21:00 Sinner (ITA) [1]-Auger-Aliassime (CAN) [23] – Quarti ATP

Sessione serale

Ore 1:00 V. Kudermetova-Linette (POL) [31] – Ottavi WTA

NP Ore 2:30 Atmane (FRA) [Q]-Rune (DEN) [7] – Quarti ATP

