A che ora Nardi-Alcaraz oggi, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Nella notte italiana tra mercoledì 13 e giovedì 14 agosto Luca Nardi scenderà in campo per sfidare Carlos Alcaraz negli ottavi di finale dell’ATP Cincinnati 2025. Il giovane marchigiano ha già eguagliato il suo miglior risultato di sempre in un Masters 1000, approdando al quarto turno sempre sul cemento americano proprio come a Indian Wells nel 2024.

L’azzurro classe 2003, sconfitto dal belga Alexander Blockx nelle qualificazioni, è stato poi ripescato nel main draw grazie ad alcuni forfait e ha sfruttato questa occasione nel migliore dei modi. Da lucky loser, Nardi ha battuto l’argentino Thiago Tirante ed il canadese Denis Shapovalov per poi usufruire del ritiro a partita in corso del ceco Jakub Mensik. Il pesarese potrà adesso giocare senza pressione sul centrale contro il numero 2 al mondo per divertirsi e cercare di mettere in difficoltà il fenomeno spagnolo un po’ come lo scorso febbraio a Doha, quando il murciano si impose per 6-3 al terzo set.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Nardi-Alcaraz, valevole come ottavo di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NARDI-ALCARAZ CINCINNATI 2025

Mercoledì 13 agosto

Center Court – Inizio alle ore 17.00 italiane

[10] Frances Tiafoe USA vs [7] Holger Rune DEN

Non prima delle 18.00 italiane

[31] Magda Linette POL vs [4] Jessica Pegula USA, prosecuzione dal punteggio di 7-6 3-6

A seguire

[1] Jannik Sinner ITA vs [Q] Adrian Mannarino FRA

Non prima delle 21.00 italiane

[1] Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Non prima delle 1.00 italiane di giovedì 14 agosto

Luca Nardi ITA vs [2] Carlos Alcaraz ESP

PROGRAMMA NARDI-ALCARAZ CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.