A che ora Musetti-Cobolli, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming

A distanza di sette anni dal loro ultimo scontro diretto ufficiale, che risale ad un torneo juniores del 2018 a Santa Croce, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli si affronteranno sul Louis Armstrong Stadium di Flushing Meadows sabato 30 agosto alle ore 17.30 italiane nel terzo turno degli US Open 2025, quarto Slam della stagione e appuntamento clou dello swing nordamericano sul cemento.

A confronto il n.10 ed il n.24 del seeding, per il quarto derby azzurro di sempre al terzo turno del tabellone maschile di un Major (in passato non ci sono mai stati incroci tra uomini italiani dagli ottavi in poi in uno Slam) dopo Uberto de Morpurgo-Leonardo Bonzi al Roland Garros 1929, Paolo Lorenzo-Thomas Fabbiano agli US Open 2017 e Musetti-Marco Cecchinato a Parigi nel 2021. Chi vince trova agli ottavi uno tra lo spagnolo Jaume Munar ed il belga Zizou Bergs, con all’orizzonte un possibile quarto da sogno (per l’Italia) contro Jannik Sinner.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Cobolli, valevole come terzo turno degli US Open 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis e Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-COBOLLI US OPEN 2025

Sabato 30 agosto

Louis Armstrong Stadium – Inizio alle ore 17.00

Lorenzo Musetti vs Flavio Cobolli

PROGRAMMA MUSETTI-COBOLLI US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire).

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.