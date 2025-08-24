Ginnastica e cultura fisica
A che ora la ginnastica ritmica oggi in tv: orari 24 agosto, programma, streaming, italiane in gara
Oggi domenica agosto (a partire dalle ore 16.00) va in scena la quinta e ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica: a Rio de Janeiro si conclude la rassegna iridata, in Brasile si disputeranno le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nei concorsi generali). Le atlete saranno impegnate con i singoli attrezzi, soltanto le migliori otto del turno preliminare si sono meritate il diritto di tornare in pedana per puntare alle medaglie.
Sofia Raffaeli si è qualificata alle finali di cerchio (settimo punteggio), palla (quinto accredito) e clavette (terzo riscontro delle qualificazioni); Tara Dragas è stata promossa alla palla (terza piazza) e al nastro (settimo posto). La fuoriclasse marchigiana punterà a rimpinguare il proprio bottino dopo aver conquistato il bronzo nell’all-around, la friulana inseguirà un exploit al suo esordio iridato. Le Farfalle, invece, non si sono qualificate a nessuna finale e dunque oggi non saranno in gara.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (domenica 24 agosto) ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 fino alla conclusione; in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; prevista la diretta streaming su Rai Play; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).
CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI
Domenica 24 agosto
16.00-16.35 Finali di specialità: cerchio individuale
16.40-17.15 Finali di Specialità: palla individuale
17.50-18.35 Finali di Specialità: cinque nastri per gruppi
19.00-19.35 Finali di Specialità: clavette individuale
19.40-20.15 Finali di Specialità: nastro individuale
20.50-21.35 Finali di Specialità: 3 palle/2 cerchi per gruppi
PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 fino alla conclusione, gratis e in chiaro; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis.
Diretta Live testuale: OA Sport.
ITALIANE IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA RITMICA
Domenica 24 agosto
16.00-16.35 Finali di specialità, cerchio: Sofia Raffaeli
16.40-17.15 Finali di Specialità, palla: Sofia Raffaeli, Tara Dragas
19.00-19.35 Finali di Specialità, clavette: Sofia Raffaeli
19.40-20.15 Finali di Specialità, nastro: Tara Dragas