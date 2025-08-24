A che ora la ginnastica ritmica oggi in tv: orari 24 agosto, programma, streaming, italiane in gara

Oggi domenica agosto (a partire dalle ore 16.00) va in scena la quinta e ultima giornata dei Mondiali 2025 di ginnastica ritmica: a Rio de Janeiro si conclude la rassegna iridata, in Brasile si disputeranno le finali di specialità (prove non previste alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nei concorsi generali). Le atlete saranno impegnate con i singoli attrezzi, soltanto le migliori otto del turno preliminare si sono meritate il diritto di tornare in pedana per puntare alle medaglie.

Sofia Raffaeli si è qualificata alle finali di cerchio (settimo punteggio), palla (quinto accredito) e clavette (terzo riscontro delle qualificazioni); Tara Dragas è stata promossa alla palla (terza piazza) e al nastro (settimo posto). La fuoriclasse marchigiana punterà a rimpinguare il proprio bottino dopo aver conquistato il bronzo nell’all-around, la friulana inseguirà un exploit al suo esordio iridato. Le Farfalle, invece, non si sono qualificate a nessuna finale e dunque oggi non saranno in gara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (domenica 24 agosto) ai Mondiali 2025 di ginnastica ritmica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 fino alla conclusione; in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00; prevista la diretta streaming su Rai Play; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA RITMICA OGGI

Domenica 24 agosto

16.00-16.35 Finali di specialità: cerchio individuale

16.40-17.15 Finali di Specialità: palla individuale

17.50-18.35 Finali di Specialità: cinque nastri per gruppi

19.00-19.35 Finali di Specialità: clavette individuale

19.40-20.15 Finali di Specialità: nastro individuale

20.50-21.35 Finali di Specialità: 3 palle/2 cerchi per gruppi

PROGRAMMA MONDIALI GINNASTICA RITMICA: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 16.00 alle ore 20.30 e dalle ore 21.00 fino alla conclusione, gratis e in chiaro; RaiSportHD dalle ore 20.30 alle ore 21.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI MONDIALI GINNASTICA RITMICA

Domenica 24 agosto

16.00-16.35 Finali di specialità, cerchio: Sofia Raffaeli

16.40-17.15 Finali di Specialità, palla: Sofia Raffaeli, Tara Dragas

19.00-19.35 Finali di Specialità, clavette: Sofia Raffaeli

19.40-20.15 Finali di Specialità, nastro: Tara Dragas