A che ora Italia-Grecia oggi, Europei basket 2025: programma, tv, streaming

E’ il giorno del debutto dell’Italia agli Europei di basket 2025! Oggi giovedì 28 agosto alle 20:30 ora italiana gli azzurri affrontano la Grecia per la prima giornata nel girone C a Limassol (Grecia), in un match già decisivo per le sorti del raggruppamento sulla strada verso gli ottavi di finale che si disputeranno poi a Riga (Lettonia).

Le due squadre si sono trovate di fronte una settimana fa nel torneo dell’Acropolis, dove la Nazionale tricolore ha pagato un terzo quarto negativo che ha spianato la strada agli ellenici per la vittoria col punteggio di 74-76 nonostante una reazione nella frazione conclusiva da parte degli azzurri. Il CT Gianmarco Pozzecco ha definito il roster per la competizione continentale, con Fontecchio e Melli in prima linea.

La Grecia di Giannis Antetokounmpo vuole iniziare nel migliore dei modi il cammino europeo, con la compagine ellenica reduce da percorsi poco positivi nelle ultime rassegne disputate come i Mondiali 2023 oppure le Olimpiadi di Parigi 2024. Panchina affidata a Vassilis Spanoulis, con Sloukas e Papanikolau a guidare i compagni in campo.

Palla a due che verrà alzata alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) questa alle 20:30 ora italiana – le 21:30 secondo il fuso orario della piccola isola non troppo distante dalla Grecia. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming garantita da RaiPlay per tutti e da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul debutto dell’Italia ad EuroBasket 2025!

CALENDARIO ITALIA-GRECIA EUROPEI BASKET 2025 OGGI

Giovedì 28 agosto

Ore 20:30 Italia-Grecia – Diretta TV in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209)

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 209)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport