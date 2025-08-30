A che ora Italia-Georgia oggi, Europei basket 2025: programma, tv, streaming

L’Italbasket deve reagire subito ad EuroBasket 2025! Oggi sabato 30 agosto alle 14:00 ora italiana gli azzurri scendono nuovamente in campo a Limassol (Cipro) contro la Georgia per la seconda giornata del girone C, in un match che dirà molto per le sorti di questo raggruppamento.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno provato in tutti i modi a mettere in difficoltà la Grecia uscendo sconfitta per 66-75 e pagando una serata decisamente negativa al tiro di fuoriclasse come Simone Fontecchio (4 punti per lui, con il primo canestro dopo 35′) e Danilo Gallinari. Non sono bastati i 15 punti di capitan Melli e gli 11 di Saliou Niang a tenere a galla l’Italia, con 10 punti di Matteo Spagnolo comunque autore di una partita positiva.

La Georgia ha iniziato il cammino continentale nel migliore dei modi con una netta vittoria per 83-69 contro la Spagna di Sergio Scariolo campione in carica, trascinata dalla tripla doppia accarezzata da ‘Sandro’ Mamukelashvili (19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist) e dai 13 punti dell’ex Virtus Bologna Tornike Shengelia oltre ai 15 del centro Goga Bitadze in forza agli Orlando Magic in NBA. Sarà quindi una sfida fisica, con l’americano naturalizzato Kamar Baldwin (con un passato in Serie A a Trento) a dettare i ritmi di gioco.

Palla a due che verrà alzata alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol (Cipro) questo pomeriggio alle 14:00 ora italiana – le 15:00 secondo il fuso orario della piccola isola del Mediterrane. Diretta TV disponibile in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Basket (canale 209), con la diretta streaming garantita da RaiPlay per tutti e da SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per aggiornarvi costantemente sul secondo match dell’Italia ad EuroBasket 2025!

CALENDARIO ITALIA-GEORGIA EUROPEI BASKET 2025 OGGI

Sabato 30 agosto

Ore 14:00 Italia-Georgia – Diretta tv in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 209)

PROGRAMMA ITALIA-GEORGIA EUROPEI BASKET 2025 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su Rai 2 HD e per gli abbonati su Sky Sport Basket (canale 209)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport