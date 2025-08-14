Pallavolo
A che ora Italia-Cina, Mondiali volley femminile U21: programma, tv, streaming
Domani, venerdì 15 agosto, si ricomincerà dopo un giorno di pausa ed andranno in scena tutti i quarti di finale dei Mondiali under 21 2025 di volley femminile, in corso di svolgimento in Indonesia: l’Italia, che nella prima fase ha chiuso seconda nel Gruppo C e poi agli ottavi ha battuto la selezione di casa, sarà invece opposta alla Cina nella sfida che avrà inizio alle ore 12.00 italiane.
Il match Italia-Cina dei Mondiali under 21 di volley femminile non sarà trasmesso in diretta tv, ma tutti gli incontri della rassegna saranno fruibili in diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World, infine OA Sport proporrà la diretta live testuale della sfida.
Italia, missione compiuta a Surabaya: battuta col brivido negli ottavi di finale 3-1 l’Indonesia, ai quarti c’è la Cina
CALENDARIO ITALIA-CINA U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025
Venerdì 15 agosto
Ore 12.00 italiane – Quarti di finale
Italia-Cina – Diretta streaming su VBTV e sul canale YouTube Volleyball World
PROGRAMMA ITALIA-CINA U21 VOLLEY FEMMINIILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: VBTV e canale YouTube Volleyball World.
Diretta live testuale: OA Sport.