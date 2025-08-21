A che ora i Mondiali di canoa velocità 2025 oggi: orari 21 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 21 agosto, proseguiranno all’Idroscalo di Milano le gare dei Mondiali 2025 di canoa velocità e paracanoa: seconda giornata dedicata nella sessione mattutina interamente alle batterie ed in quella pomeridiana alle prime semifinali ed alle ultime batterie della paracanoa.

L’Italia sarà in gara con sedici equipaggi, dei quali sei in acqua al mattino e dieci previsti al via nel pomeriggio. La diretta tv della seconda giornata di gare sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025

Giovedì 21 agosto

Sessione mattutina

09:00 C1 200 femminile, batteria 1 – Olympia Della Giustina

09:25 K1 200 femminile, batteria 2 – Lucrezia Zironi

09:45 K1 500 maschile, batteria 1 – Giacomo Cinti

10:27 C2 500 maschile, batteria 2 – Carlo Tacchini, Gabriele Casadei

10:45 K2 500 femminile, batteria 2 – Irene Bellan, Meshua Marigo

11:03 K2 500 maschile, batteria 1 – Samuele Burgo, Tommaso Freschi

Sessione pomeridiana

13:36 C1 500 maschile, semifinale 2 – Mattia Alfonsi

14:18 K4 500 maschile, semifinale 2 – Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Giovanni Francesco Penato, Nicolò Volo

14:35 K1 1000 femminile, semifinale 2 – Giada Rossetti

14:45 C1 200 maschile, semifinale 1 – Mattia Alfonsi

15:05 K1 200 maschile, semifinale 2 – Andrea Domenico Di Liberto

15:20 VL2 200 femminile, batteria 2 – Veronica Biglia

15:30 VL3 200 femminile, batteria 2 – Zakaria Abakar Nouracham

15:40 KL2 200 maschile, batteria 1 – Giuseppe Cotticelli

15:45 KL2 200 maschile, batteria 2 – Christian Volpi

15:55 KL3 200 maschile, batteria 1 – Cristian Piazza

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.