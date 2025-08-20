A che ora i Mondiali di canoa velocità 2025 oggi: orari 20 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, mercoledì 20 agosto, scatteranno all’Idroscalo di Milano le gare dei Mondiali 2025 di canoa velocità e paracanoa: prima giornata dedicata interamente alla batterie, con ben 19 specialità, delle quali 8 al mattino ed 11 al pomeriggio.

L’Italia sarà al via con sedici equipaggi, sette in acqua al mattino e nove previsti in gara nel pomeriggio. La diretta tv della prima giornata di gare sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025

Mercoledì 20 agosto

Sessione mattutina

09.00 C1 500 maschile (Mattia Alfonsi)

09.24 K4 500 maschile (Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Giovanni Penato)

09.42 K4 500 femminile (Irene Bellan, Meshua Marigo, Agata Fantini, Sara Mrzyglod)

10.00 C2 500 femminile

10.22 KL1 200 maschile (Giuseppe Cotticelli)

10.47 K1 1000 femminile (Giada Rossetti)

11.11 C1 200 maschile (Mattia Alfonsi)

11.31 K1 200 maschile (Andrea Di Liberto)

Sessione pomeridiana

13.00 C1 500 femminile (Olympia Della Giustina)

13.22 C1 1000 maschile (Nicolae Craciun)

13.43 K1 1000 maschile (Andrea Schera)

14.28 K1 500 femminile (Lucrezia Zironi)

14.52 C4 500 maschile (Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi, Marco Tontodonati)

15.08 C2 200 femminile

15.18 KL2 200 femminile

15.28 KL3 200 femminile (Amanda Embriaco)

15.38 VL1 200 maschile (Alessio Bedin)

15.48 VL2 200 maschile (Marius Bodgad Ciustea)

15.58 VL3 200 maschile (Mirko Nicoli)

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.