A che ora Errani/Vavassori-Collins/Harrison oggi, US Open 2025: programma, tv, streaming

Sara Errani ed Andrea Vavassori sono approdati in semifinale nel torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis: i campioni in carica proseguiranno nella loro difesa del titolo nella notte italiana tra mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, sfidando nel penultimo atto gli statunitensi Danielle Collins e Christian Harrison.

Il match si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium e sarà il secondo dall’1:00 ora italiana di giovedì 21 agosto, dopo la prima semifinale, tra Jessica Pegula/Jack Draper ed Iga Swiatek/Casper Ruud. Al termine del match degli azzurri si giocherà subito la finale.

Il torneo di doppio misto degli US Open 2025 di tennis sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli azzurri.

CALENDARIO DOPPIO MISTO US OPEN 2025

Mercoledì 20 agosto

Arthur Ashe Stadium

Dall’1:00 ora italiana di giovedì 21 agosto – Semifinale

Match 1: Jessica Pegula / Jack Draper (USA / Gran Bretagna, 1) – Iga Swiatek / Casper Ruud (Polonia / Norvegia, 3)

A seguire – Semifinale

Match 2: Sara Errani / Andrea Vavassori (Italia) – Danielle Collins / Christian Harrison (USA)

A seguire – Finale

Match 3: Vincente Match 1 – Vincente Match 2

PROGRAMMA DOPPIO MISTO US OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.