A che ora Errani/Paolini-Guo/Panova, WTA Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Sabato 16 agosto andrà in scena la seconda semifinale del tabellone principale di doppio femminile del torneo di categoria WTA 1000 in corso a Cincinnati, in Ohio (Stati Uniti): la coppia numero 1 del seeding, formata da Sara Errani e Jasmine Paolini, sfiderà la cinese Guo Hanyu e la russa Alexandra Panova.

Il match sarà il quinto ed ultimo di giornata sul P&G Center Court, con il programma che si aprirà alle ore 17.00 italiane, ma la sfida delle azzurre si giocherà non prima dell’1.30 ora italiana di domenica 17 agosto: le vincenti affronteranno in finale la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe.

La sfida tra Errani/Paolini e Guo/Panova del WTA 1000 di Cincinnati sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI WTA CINCINNATI 2025

Sabato 16 agosto – P&G Center Court

Dalle ore 17.00 italiane

Nikola Mektic / Rajeev Ram (Croazia / Stati Uniti) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna, 2)

A seguire

Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego (Italia) – Joe Salisbury / Neal Skupski (Gran Bretagna, 5)

Non prima delle ore 21.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 1) – Terence Atmane (Francia, Q)

Non prima delle 24.00 ora italiana di domenica 17 agosto

vincente Shelton-Zverev – vincente Rublev-Alcaraz

Non prima dell’1.30 ora italiana di domenica 17 agosto

Sara Errani / Jasmine Paolini (Italia, 1) – Guo Hanyu / Alexandra Panova (Cina / Russia)

