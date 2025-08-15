A che ora Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool oggi, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Oggi, venerdì 15 agosto, Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno in campo per affrontare la coppia formata dai britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, con l’obiettivo semifinale del torneo di doppio del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, i due azzurri vorranno dare un seguito a quanto di buono hanno messo in mostra nel loro percorso.

Non sarà una partita semplice, dal momento che i due tennisti nostrani sono chiamati a sfidare un duo particolarmente collaudato, che si trova a proprio agio su una superficie veloce come quella americana. Campi molto veloci nell’Ohio che richiedono prontezza di riflessi in risposta e grande incisività nella combinazione servizio-gioco di rete.

Bolelli e Vavassori hanno mostrato dei segnali di ripresa dopo un periodo in cui hanno faticato. Qualche problema fisico del doppio tricolore ha inciso negativamente, ma nel corso delle ultime settimane si sono viste dei miglioramenti. Il termometro della situazione è rappresentata dall’abilità di rispondere ai servizi dei rivali.

La partita tra Bolelli/Vavassori e Cash/Glasspool, valida per i quarti di finale del torneo di doppio a Cincinnati, andrà in scena quest’oggi e aprirà il programma alle 17.00 italiane sul campo-3. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI-CASH/GLASSPOOL ATP CINCINNATI 2025 OGGI

Venerdì 15 agosto

COURT 3 – Inizio ore 17.00 italiane

[6] Simone BOLELLI ITA / Andrea VAVASSORI ITA vs [2] Julian CASH GBR / Lloyd GLASSPOOL GBR

A seguire

[1] Marcelo AREVALO ESA / Mate PAVIC CRO vs [5] Joe SALISBURY GBR / Neal SKUPSKI GBR

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-CASH/GLASSPOOL: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: dalle 21.00 alle 01.00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport