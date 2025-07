Wimbledon 2025, Shelton e de Minaur si qualificano per gli ottavi di finale

Il sabato della prima settimana del torneo di Wimbledon propone, nel singolare maschile, i match valevoli per la parte alta del tabellone. Approdano agli ottavi di finale, rispettando il pronostico favorevole, l’americano Ben Shelton e l’australiano Alex de Minaur. Per la prima volta nella storia l’Italia qualifica tre giocatori agli ottavi di finale del singolare maschile dello Slam inglese.

Lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 10, liquida 6-3 7-6(4) 6-2, in due ore di gioco, l’ungherese Marton Fucsovics, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Alex de Minaur, undicesimo favorito del seeding, si qualifica per la seconda settimana. L’australiano doma 6-4 7-6(5) 6-3 il danese August Holmgren.

L’infinito Lorenzo Sonego vince la maratona contro Brandon Nakashima e approda agli ottavi di finale. L’azzurro si aggiudica l’incontro, in cinque ore e quattro minuti, per 6-7(5) 7-6(8) 7-6(2) 3-6 7-6(3). Un Novak Djokovic impressionante per gran parte dell’incontro, travolge 6-3 6-0 6-4, in un’ora e quarantasette minuti, il connazionale Miomir Kecmanovic.

Regala spettacolo Flavio Cobolli. La testa di serie numero 22 domina 6-2 6-4 6-2, in un’ora e quarantotto minuti, il ceco Jakub Mensik, quindicesimo favorito del seeding e vincitore del Masters 1000 di Miami. Jannik Sinner travolge 6-1 6-3 6-1, in poco meno di due ore, lo spagnolo Pedro Martinez e taglia il traguardo ottavi di finale a vele spiegate.

Grigor Dimitrov, testa di serie numero 19, ferma la corsa dell’austriaco Sebastian Ofner e lo supera 6-3 6-4 7-6(0) in due ore e venticinque minuti. Il croato Marin Cilic trova continuità e approda agli ottavi regolando 6-3 3-6 6-2 6-4 lo spagnolo Jaume Munar.