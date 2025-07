Wimbledon 2025, iniziano i quarti di finale. Alcaraz e Fritz mettono nel mirino lo scontro diretto

In attesa del ritorno in campo dei due alfieri italiani il torneo di Wimbledon 2025 entra sempre più nel vivo. Il martedì della seconda settimana segna infatti l’inizio delle sfide dei quarti di finale. Il programma di giornata propone i match valevoli per la parte bassa del tabellone di singolare maschile e quelli della parte alta del tabellone di singolare femminile. In un’edizione del torneo che non ha risparmiato risultati a sorpresa non mancheranno certamente le emozioni anche nelle sfide odierne.

Programmato per vincere potrebbe essere il titolo in grado di sintetizzare al meglio lo straordinario stato di forma di Carlos Alcaraz. Il detentore del titolo, per lui le vittorie consecutive sono ora ventidue, ha superato di slancio tutti gli ostacoli incontrati e la sensazione, spesso, è quella di un tennista ingiocabile. Lo spagnolo tende però, all’interno del match, a concedersi delle pause e se l’incontro con il navigato Cameron Norrie, numero 61 ATP, sembra ampiamente alla sua portata diventa quasi obbligatorio, in vista delle ultime due uscite, elevare il livello di costanza della sua prestazione. I due giocatori non si incrociano dal 2023, il bilancio è di 4 vittorie a 2 per il giocatore iberico. Curioso notare però come l’ultima vittoria sia quelle ottenuta dal britannico nella finale di Rio de Janeiro 2023.

Sul campo numero uno sembra presentarsi all’insegna di un maggior equilibrio la sfida tra Taylor Fritz ed il russo Karen Khachanov. L’americano, testa di serie numero cinque, sta crescendo con il trascorrere delle partite e ha avuto la forza di superare un inizio di torneo decisamente impegnativo, due match vinti al quinto nei primi due turni. Il russo è giocatore solido, dotato di gran servizio e ottimi colpi da fondo. Il bilancio dei due precedenti, decisamente datati, è di 2-0 a favore del numero 20 ATP. Il finalista degli US Open 2024 dovrà sfoderare la miglior versione di sé per superare l’ostacolo e timbrare il pass per la sfida con il detentore del titolo.

In campo femminile la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, parte in netto vantaggio nei confronti della tedesca Laura Siegemund. La veterana tedesca, classe 1988, ha condotto fin qui un torneo eccellente superando in maniera netta giocatrici più quotate come Peyton Stearns, la canadese Leylah Fernandez e la statunitense Madison Keys, testa di serie numero 6.

La prima favorita del seeding non sembra però avere voglia di far troppo concessioni nella corsa verso il primo Slam stagionale. Nel secondo confronto di giornata, una sfida generazionale, la statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero 13, si trova faccia con l’esperta Anastasia Pavlyuchenkova.