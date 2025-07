Wimbledon 2025, Aryna Sabalenka rimonta Laura Siegemund ed approda in semifinale

Servono quasi tre ore di battaglia alla numero 1 del seeding e del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka, per conquistare l’accesso alla semifinale del torneo di singolare femminile di Wimbledon 2025: sconfitta nei quarti di finale la tedesca Laura Siegemund, rimontata e battuta per 4-6 6-2 6-4 dopo due ore e 56 minuti. Per Sabalenka nel penultimo atto ci sarà la sfida con la statunitense Amanda Anisimova, numero 13 del tabellone.

Nel primo set la teutonica parte a tutta e mette in crisi la bielorussa, portandosi addirittura sul 3-0 pesante. Sabalenka reagisce, recupera uno dei due break di ritardo ed accorcia fino al 2-3, ma la tedesca replica allungando nuovamente sul 5-2 pesante. Siegemund serve una prima volta per il set ma cede la battuta, ma al secondo tentativo, sul 5-4, tiene il turno a 15 e centra il 6-4 in 59 minuti.

Nella seconda partita Sabalenka reagisce e si porta sul 2-0, ma la bielorussa subisce l’immediato controbreak ed a seguire arriva l’aggancio della tedesca sul 2-2. Il match diventa tiratissimo, i quattro game successivi finiscono tutti ai vantaggi, ma vengono tutti vinti da Sabalenka, che riequilibra l’incontro sul 6-2 in 54 minuti.

Nella frazione decisiva è ancora Siegemund la prima ad avvantaggiarsi, grazie al break a zero maturato nel terzo game. Sabalenka resta in scia all’avversaria e nel sesto gioco ottiene il controbreak a 30 che vale il 3-3. La tedesca strappa ancora il servizio all’avversaria ai vantaggi del settimo game, ma la bielorussa ottiene l’immediato controbreak, passando poi a condurre sul 5-4. La teutonica serve per restare nel match nel decimo gioco, ma cede la battuta a 30 e concede il 6-4 a Sabalenka, che dopo 63 minuti festeggia così l’ingresso in semifinale.

Le statistiche confermano la gran battaglia vista in campo, con Sabalenka che vince 104 punti contro i 94 di Siegemund, mettendo a segno un solo vincente in più, 29-28, ma commettendo anche un errore gratuito in più, 36-35. La bielorussa converte 8 delle 14 palle break avute a disposizione e ne cancella 5 delle 11 concesse all’avversaria.