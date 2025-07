Wimbledon 2025, Aryna Sabalenka batte Raducanu e approda agli ottavi. Eliminate Keys e Svitolina

Andata in archivio un’altra giornata di incontri a Wimbledon, valida per il terzo turno della parte alta del tabellone di singolare femminile. La n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, alla fine è riuscita a piegare una determinata Emma Raducanu (n.40 del ranking). La bielorussa si è imposta col punteggio di 7-6 (6) 6-4, in grado di rimontare da una condizione di svantaggio nella prima frazione e di giocare meglio i punti importanti.

Nel prossimo turno Sabalenka giocherà contro la belga Elise Mertens (n.24 del seeding), a segno contro l’ucraina Elina Svitolina (n.14 del seeding). Un dominio della belga, sullo score di 6-1 7-6 (4). Fine della corsa, invece, per la n.8 del ranking Madison Keys. La statunitense è stata battuta dalla tedesca Laura Siegemund (n.104 del mondo) con lo score di 6-3 6-3.

La teutonica incrocerà la sorpresa di quest’edizione di Wimbledon, l’argentina Solana Sierra (n.101 del ranking), vittoriosa per 7-5 1-6 6-1 contro la spagnola Cristina Bucsa (n.102 WTA). L’argentina la prima giocatrice “lucky-loser” a raggiungere gli ottavi di finale a Wimbledon nell’Era Open.

Prosegue l’avventura di Amanda Anisimova. La n.12 del mondo ha sconfitto l’ungherese Dalma Galfi (n.110 del ranking) col punteggio di 6-3 5-7 6-3 e nel proprio cammino si troverà la ceca Linda Noskova (n.30 del seeding), a segno contro la russa Kamilla Rakhimova (n.80 del mondo), che aveva battuto Jasmine Paolini nel turno precedente, con lo score di 7-6 (6) 7-5.

Si è chiusa l’avventura anche di Naomi Osaka in questo Slam. La n.53 del mondo ha alzato bandiera bianca al cospetto della russa Anastasia Pavlyuchenkova (n.50 del ranking) con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Quest’ultima se la vedrà contro la britannica Sonay Kartal (n.51 del mondo), impostasi per 6-4 6-2 contro la francese Diane Parry (n.118 WTA).