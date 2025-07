Wimbledon 2025, Aryna Sabalenka approda al terzo turno. Avanza Keys, eliminate Vekic e Haddad Maia

Cala il sipario sulla terza giornata di incontri di Wimbledon, validi per la parte alta del tabellone di singolare femminile. Un day-3 piovoso (2 ore di ritardo nell’inizio dei match) in cui l’Italia ha perso la giocatrice su cui puntava maggiormente, ovvero Jasmine Paolini. La n.5 del mondo è stata sconfitta dalla russa Rakhimova (n.80 del ranking) con lo score di 4-6 6-4 6-4. La russa, dunque, accede al terzo turno dove affronterà la ceca Linda Noskova (n.27 WTA), a segno contro la tedesca Eva Lys (n.61 del ranking) con lo score di 6-2 2-6 6-3.

Avanza la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka. La bielorussa si è imposta contro la ceca Bouzkhova (n.48 del ranking) con lo score di 7-6 (4) 6-4, soffrendo in particolare nel primo parziale. Sabalenka nel terzo round se la vedrà contro la padrona di casa, Emma Raducanu, a segno contro la ceca Marketa Vondrousova (n.73 del mondo) per 6-3 6-3.

Missione compiuta anche per la n.8 della classifica mondiale, Madison Keys. La statunitense ha prevalso nella sfida contro la serba Olga Danilovic (n.37 del mondo) con lo score di 6-4 6-2 e nel prossimo incontro giocherà con la tedesca Laura Siegemund, vittoriosa contro la n.29 del seeding, Leylah Fernandez (n.104 del ranking) con il punteggio di 6-2 6-3. Avanza anche l’ucraina Elina Svitolina, vincente contro la bielorussa Sasnovich (n.107 del mondo) per 6-2 6-4. La n.13 del ranking se la vedrà nel prossimo match contro la belga Elise Mertens.

Agevole anche l’affermazione della statunitense Amanda Anisimova. L’americana (n.12 del mondo) ha regolato la messicana Renata Zarazua (n.71 WTA) per 6-4 6-3 e nel terzo turno sfiderà la magiara Galfi (n.20 del mondo), a sorpresa vittoriosa contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia per 7-6 (7) 6-1.

Terminato il percorso per la semifinalista dell’anno scorso, Donna Vekic. La croata (n.25 del mondo) è stata sconfitta dalla spagnola Bucsa (n.102 del ranking) per 6-1 6-3 e iberica incrocerà l’argentina Sierra. Ko anche la russa Diana Shnaider. La n.15 del mondo si è arresa alla francese Parry (n.118 del mondo) per 6-4 6-1 e quest’ultima sfiderà la britannica Kartal, a segno contro la bulgara Tomova. Da segnalare in conclusione la vittoria della giapponese Naomi Osaka (n.53 del mondo) contro la ceca Siniakova per 6-3 6-2. L’ex n.1 del ranking giocherà il terzo turno contro la russa Pavlychenkova.