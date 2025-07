Volley, l’Italia travolge l’Olanda e infila la decima vittoria in Nations League: ora la Final Eight

L’Italia ha chiuso con una vittoria la fase preliminare della Nations League di volley maschile, travolgendo l’Olanda con un perentorio 3-0 (25-13; 25-22; 25-19) e infilando così la decima affermazione su dodici partite disputate nel prestigioso torneo internazionale itinerante. I Campioni del Mondo hanno conquistato il secondo posto in classifica generale con 10 successi (28 punti) alle spalle del Brasile (11 affermazioni, 32 punti) e ora attendono di conoscere quale sarà il tabellone nella Final Eight.

Gli azzurri torneranno in campo a Ningbo (Cina) nella giornata di giovedì 31 luglio (ore 09.00 od ore 13.00) per affrontare la settima classificata: bisognerà attendere la serata odierna per sapere chi sarà tra Cuba, Ucraina, Bulgaria, Slovenia e Iran. Il compito era relativamente agevole per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che partivano con tutti i favori del pronostico a Lubiana (Slovenia) contro gli oranje, fanalino di coda già certo della retrocessione alla vigilia di questa confronto (hanno conquistato un solo successo).

De Giorgi ha optato per un po’ di turnover, lasciando a riposo l’opposto Kamil Rychlicki, lo schiacciatore Daniele Lavia, il palleggiatore Simone Giannelli, il centrale Simone Anzani. Il martello Luca Porro ha chiuso da top scorer (13 punti), affiancato di banda da Alessandro Michieletto (4) e Mattia Bottolo (6) sotto la regia di Riccardo Sbertoli, che ha ben lanciato l’opposto Alessandro Bovolenta (11) e i centrali Gianluca Galassi (6) e Giovanni Gargiulo (8). Tra le fila dell’Olanda il migliore è stato Ahyi (13).