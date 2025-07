Volley, l’Italia disinnesca la potenza di Cuba e approda in semifinale di Nations League

L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 (25-18; 25-19; 20-25; 25-21) e si è qualificata alla semifinale della Nations League di volley maschile. Nella partita che ha aperto la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale, i Campioni del Mondo sono riusciti ad avere la meglio sui sempre insidiosi e agguerriti caraibici al termine di un incontro vibrante e impegnativo: dopo aver vinto il primo set con disinvoltura e aver prevalso nella seconda frazione rimontando dall’iniziale 0-4, i ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno subito il tentativo di rimonta dei rivali, che grazie a un paio di innesti dalla panchina sono riusciti ad avere la meglio nella terza frazione.

Il quarto parziale è stato giocato punto a punto, poi il rush conclusivo della nostra Nazionale si è rivelato più incisivo e i cubani si sono dovuti arrendere. L’Italia prosegue così la propria avventura a Ningbo (Cina), dove si era presentata con all’attivo dieci vittorie nella fase preliminare su dodici incontri disputati (secondo posto in classifica), e sabato 2 agosto (alle ore 09.00 o alle 13.00, il programma esatto verrà comunicato in seguito) tornerà in campo per disputare la semifinale contro la vincente del confronto tra Francia e Slovenia (previsto per giovedì 31 luglio alle ore 09.00).

Prestazione impattante da parte dell’opposto Kamil Rychlicki (16 punti, 2 muri, 3 ace) e dello schiacciatore Alessandro Michieletto (17 punti, 2 ace), affiancato di banda da Daniele Lavia (9) sotto la regia di Simone Giannelli (9 punti per il capitano). Al centro hanno giocato Gianluca Galassi e Simone Anzani (4 punti), poi nel finale c’è stato spazio per Giovanni Gargiulo (2), Fabio Balaso il libero. A Cuba non sono bastati il micidiale martello Marlon Yant (21 punti) e l’eterno centrale Robertlandy Simon (9), 11 punti per lo schiacciatore Osniel Mergarejo (entrato a partita in corsa per lo spento Miguel Angel Lopez, 4), sottotono l’opposto Masso (4) sostituito dal più convincente Bisset (7).

LA CRONACA DI ITALIA-CUBA

L’Italia trova il break in avvio di primo set con un mani-fuori di Michieletto e un ace di Rychlicki (5-3), confermandolo poi con un diagonale di Rychlicki dopo una gran difesa di Lavia e una stoccata di Michieletto (8-6). Masso e Gomez rispondono presente, trovando la parità a quota 12 e iniziando un frangente punto a punto (15-15), da cui l’Italia esce di forza: mani fuori di Michieletto, palla larga di Yant e attacco in rete di Masso per il +3 (18-15). Michieletto sale in cattedra con un ace e una pipe (21-17), poi Romanò entra per la battuta e piazza l’ace, a cui segue un primo tempo di Galassi (23-17). Titoli di coda dopo la parallela larga di Yant.

Cuba si scatena nelle battute iniziali della seconda frazione: errore di Lavia, ace di Yant, Michieletto murato da Masso, contrattacco di Lopez e mortifero 4-0 per i caraibici. Gli azzurri non si scompongono, dimezzano lo svantaggio con un diagonale e un muro di Rychlicki (2-4) e poi acciuffano il pareggio a quota 6 murando Masso. Sul 10-10 i Campioni del Mondo mettono il turbo: contrattacco di Michieletto, muro e diagonale di Gianelli e pipe di Lavia per il 15-12. Lavia ruggisce in diagonale, il muro di Galassi su Lopez vale il +4 (17-13) e poi ci pensa Michieletto in pipe per un perentorio 19-14. A quel punto occorre soltanto amministrare e Lavia chiude i conti con un mani fuori.

Lotta punto a punto molto serrata in avvio del terzo set, si arriva sul 10-10 e a sorpresa è Cuba a piazzare l’allungo, sostenuta dai subentrati Astengo e Mergarejo: diagonale di Astengo, errore di Rychlicki, muro di Concepcion su Galassi, contrattacco di Astengo, Galassi murato in primo tempo e 15-10 per i caraibici. I ragazzi di De Giorgi riescono ad avvicinarsi fino al 15-17 e 16-18 grazie alla verve di Rychlicki e Michieletto. Simon firma un grandioso primo tempo, poi Rychlicki viene murato e Mergarejo firma il pallonetto del 21-17. I caraibici sono indiavolati, controllano agevolmente e accorciano le distanze con la parallela larga di Rychlicki.

Primo tempo di Simon e contrattacco di Yant per il break di Cuba nel quarto set (4-6), ma dopo il time-out gli azzurri riescono a recuperare: primo tempo del subentrato Gargiulo, ace di Rychlicki e invasione cubana per il sorpasso (7-6). Lotta punto a punto, poi l’Italia sembra svoltare con un attacco largo di Mergarejo e un ace di Giannelli (12-10), ma il capitano sbaglia il servizio seguente e Simon pareggia in primo tempo (12-12). Serratissima lotta punto a punto (17-17), poi Thondike sbaglia il servizio e la parallela di Yant finisce larga per un importantissimo break dei Campioni del Mondo (19-17). Anzani trova il muro di Yant e si sale sul 20-17, poi il volo verso il successo: errore di Mergarejo e due vincenti di Michieletto (24-20), che poi chiude i conti con un pallonetto in pipe.