Volley, i convocati dell’Italia per la Nations League a Lubiana: torna Anzani, cambio tra gli opposti

L’Italia ha concluso la seconda settimana della Nations League di volley maschile con sei vittorie all’attivo: dopo i tre successi ottenuti a Quebec City, i Campioni del Mondo si sono replicati a Chicago regolando tra l’altro la Polonia e gli USA. Gli azzurri hanno ceduto soltanto al cospetto della Francia e del Brasile, occupando provvisoriamente il terzo posto in classifica e risultando pienamente in corsa per la qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante.

La nostra Nazionale è ora attesa dalla terza tappa della Nations League, che andrà in scena a Lubiana (Slovenia) dal 16 al 20 luglio. L‘Italia sarà chiamata ad affrontare Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: si preannunciano quattro partite davvero palpitanti contro avversari di rango, con il chiaro obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di successi per potersi qualificare agli atti conclusivi della manifestazione previsti a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto.

Il CT Fefé De Giorgi ha inserito alcuni nuovi giocatori per questa trasferta: rientra in gruppo il centrale Simone Anzani, c’è spazio per il libero Domenico Pace e sarà protagonista l’opposto Alessandro Bovolenta. Non è stato selezionato il bomber Yuri Romanò, vedremo all’opera Kamil Rychlicki. Presenti tutti gli altri big: il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Giovanni Gargiulo, il libero Fabio Balaso.

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

OPPOSTI: Kamil Rychlicki, Alessandro Bovolenta.

SCHIACCIATORI: Alessandro Michieletto, Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Luca Porro.

CENTRALI: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Edoardo Caneschi.

LIBERI: Fabio Balaso, Domenico Pace.