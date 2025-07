Vela: Nicolò Renna rimane al vertice nel primo giorno di Final Series ai Mondiali IQ Foil

Arrivano notizie dai sentimenti contrastanti da Aarhus, località della Danimarca che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di vela, specialità IQFoil. Dopo il primo giorno dedicato alle Final Series infatti Nicolò Renna ha mantenuto un piazzamento al vertice, mentre Marta Maggetti è rimasta attardata.

Ma andiamo con ordine. L’atleta in forza alle Fiamme Oro si è reso artefice di una prima regata positiva, terminata al terzo posto, salvo poi scivolare al quarantesimo in quella successiva. Dopo aver trovato il piazzamento numero tredici, l’azzurro ha poi raccolto un’altra terza casella che gli ha consentito di raggiungere 45 punti netti, uno in meno rispetto all’ottimo britannico Andy Brown che, gravitando in top 3 in tutte le prove, si è attestato al comando con 44.

Praticamente attaccato all’azzurro c’è però il transalpino Nicolas Goyard, terzo anche lui con 45. 48 invece i punti dell’olandese Kiran Badloe, il quale insegue precedendo il brasiliano Mateus Isaac, quinto con 51. Da segnalare tra gli Under 23 Federico Alan Pilloni, per ora diciottesimo con 94.

Perde ancora terreno invece in campo femminile Marta Maggetti, adesso dodicesima dopo aver collezionato un 7-25-11-25-11 con cui ha guadagnato 80 punti netti. Sofia Renna è invece trentunesima con 160, Linda Oprandi quarantanovesima co 158, Carola Colasanto sessantaquattresima con 223. Ai piani alti spicca invece Emma Wilson, in testa con 28 precedendo l’israeliana Tamar Steinberg (33) e la tedesca Theresa Marie Steinlein (36).