Vela, Nicolò Renna e Marta Maggetti restano in zona qualificazione per la Medal Series ai Mondiali iQFoil

Dopo la calma piatta di ieri, in cui il vento leggero ha annullato tutte le regate in programma, quest’oggi è andata in scena nella baia di Aarhus la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, la classe olimpica del windsurf. Day-3 con un pomeriggio molto intenso, in cui si sono disputati cinque Slalom per entrambe le flotte femminili, mentre gli uomini si sono cimentati sia nel format Course Race che negli Slalom.

Buona giornata in campo maschile per la stella azzurra Nicolò Renna, che ha ottenuto un quinto posto nella Course Race di fine programma mettendo a referto in precedenza uno score di 17-9-1 negli Slalom della flotta gialla e attestandosi in quarta posizione assoluta nella generale con 26 punti netti, a -11 dal leader francese Tom Arnoux, -7 dall’olandese Kiran Badloe e -2 dall’altro transalpino Nicolas Goyard.

Renna può gestire un margine di 8 punti sulla nona piazza dello statunitense Noah Lyons, virtualmente primo degli esclusi dalla Medal Series. Molto bene anche il giovane azzurro Federico Alan Pilloni, 16° a soli 10 punti dalla top8, mentre gli altri nostri portacolori sono molto più attardati: 34° Manolo Modena, 39° Luca Di Tomassi e 97° Francesco Forani.

Passo indietro nel settore femminile per la campionessa olimpica di Parigi 2024 Marta Maggetti, la migliore dopo le quattro prove Course della giornata inaugurale, che è scivolata in ottava piazza con 33 punti netti a causa di un parziale odierno di 11-3-19-17-7 negli Slalom della flotta gialla con un gap di 25 punti dalla leader israeliana Sharon Kantor e 12 dal secondo posto della tedesca Theresa Steinlein. Obiettivo Medal Series ormai quasi compromesso per le altre italiane: 32ma Sofia Renna, 47ma Linda Oprandi e 65ma Carola Colasanto.