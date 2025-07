Vela, Marta Maggetti e Nicolò Renna subito protagonisti nella prima giornata dei Mondiali iQFoil

Italia subito protagonista nella baia di Aarhus in occasione della giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di iQFoil, evento clou della stagione per la classe olimpica del windsurf. Day-1 molto intenso nelle acque danesi, con vento tra i 10 ed i 20 nodi che ha consentito il regolare svolgimento di quattro regate di flotta sia al femminile che al maschile.

Ottima partenza per la campionessa olimpica in carica Marta Maggetti, che si prende la leadership provvisoria della generale dopo quattro prove a quota 4 punti netti grazie a due primi ed un secondo posto, scartando come peggior risultato l’ottava piazza della Race 3 nella flotta blu. La cagliaritana si trova al comando con un vantaggio di 2 punti sulle israeliane Sharon Kantor e Tamar Steinberg e di 5 sul terzetto composto dalla neozelandese Veerle Ten Have, l’americana Dominique Stater e l’israeliana Shahar Tibi. Distanti dalle posizioni di vertice le altre azzurre: 40ma Sofia Renna, 42ma Linda Oprandi e 65ma Carola Colasanto.

Buon avvio anche per il detentore del titolo iridato Nicolò Renna, terzo assoluto nella generale con 11 punti netti scartando un brutto risultato nell’unico Slalom disputato e mettendo a referto uno score di 6-3-2 nelle prime tre prove Course della flotta gialla. Il trentino insegue a 5 punti di distanza dal leader francese Tom Arnoux e a 2 dall’olandese Kiran Badloe, mentre gli altri italiani dovranno rimontare per accedere alla Medal Series: 17° Federico Alan Pilloni, 22° Manolo Modena e 23° Luca Di Tomassi.