Tour de France 2025, Tim Wellens: “Scambierei la vittoria per vedere Pogacar con la maglia gialla a Parigi”

Tim Wellens si è aggiudicato la quindicesima tappa del Tour De France 2025. Grande colpo per il corridore in forza alla UAE Team Emirates – XRG, abile a trionfare in fuga in quel di Carcassone chiudendo di fatto la seconda settimana de La Grande Boucle.

Si tratta di un successo significativo per il belga che, per l’occasione, si è iscritto nella rosa dei ciclisti in grado di vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri. Non nascondendo l’emozione, il nativo di Sint-Truiden ha commentato quanto fatto in zona mista.

“Sono contento, ma scambierei questa vittoria senza pensarci due volte con la maglia gialla di Tadej (Pogacar) a Parigi – ha detto Wellens – Questa è stata una tappa speciale. Tutti vogliono correre il Tour, ma in pochi riescono a vincere una tappa. Mi sentivo bene. All’inizio io e Politt scherzavamo sul fatto di unirci alla fuga. Quando si stava formando c’è stata una caduta di gruppo. Spero stiano bene. Io e Tadej abbiamo cercato di rallentare la gara in modo che potessero risalire in bici”.

Wellens ha poi aggiunto: “Nell’ultima salita mi sentivo bene. Sapevo che dovevo uscire da solo. In cima ho capito che poteva esserci l’occasione, fortunatamente avevo le gambe per poter resistere fino alla fine. Speravo ma sapevo che sarei stato nell’élite insieme ai vincitori di tutti i grandi tour. Ho il tempo di godermela. Alla fine volevo sollevare la bici, ma ero così felice da dimenticarlo”.