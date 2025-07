Tour de France 2025, tappa di oggi Saint-Méen-le-Grand – Laval (Espace Mayenne): orari, tv, percorso, favoriti. Milan vuole interrompere il digiuno italiano

Dopo giornate veramente intense, dovrebbe calmarsi per un giorno l’andatura folle del Tour de France 2025. Oggi spazio all’ottava tappa: Saint-Méen-le-Grand – Laval (Espace Mayenne). Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Sembra davvero tutto scritto per una volata sul traguardo di Laval. Non ci sono davvero difficoltà, con il solo GMP di quarta categoria nel finale della Côte de Nuillé-sur-Vicoin (neanche un chilometro con pendenze tutt’altro che dure). L’unica insidia potrebbe essere quella del vento, per il resto attesa per lo sprint.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Sabato 12 Luglio

Ottava Tappa Tour de France 2025 Saint-Méen-le-Grand-Laval (171.4 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’Italia si affida a Jonathan Milan. Il velocista friulano della Lidl-Trek deve andarsi a riprendere la Maglia Verde, strappatagli da Pogacar, e, soprattutto, punta alla vittoria che spezzerebbe il digiuno tricolore. Il rivale più agguerrito è sicuramente Tim Merlier che nell’ultima volata lo ha beffato di centimetri. Occhio anche a Biniam Girmay e Kaden Groves.