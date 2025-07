Tour de France 2025, tappa di oggi Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy: orari, tv, percorso, favoriti. Previsti addirittura 8 GPM!

Dopo due giornate dedicate ai velocisti, in occasione della festa nazionale transalpina, spazio ad una decima tappa entusiasmante al Tour de France 2025. Da Ennezat a Le Mont-Dore Puy de Sancy, andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Il percorso parte subito con il GPM dello Châtel-Guyon (4,1 km al 6,3% di pendenza media) che anticipa lo Sprint Intermedio di Durtol. Da qui i corridori affronteranno in sequenza altri tre GPM di seconda categoria: Côte de la Baraque, Côte de la Charade e Côte de Berzet. Le difficoltà altimetriche non sono finite qui; negli ultimi 50 chilometri si incontrano in ordine: Col de Guery, Col de la Croix e Col de la Croix Saint-Robert prima dell’arrivo finale sul Mont-Dore (3,3 km all’8% di pendenza media).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DECIMA TAPPA

Lunedì 14 luglio – Decima tappa Ennezat-Le Mont-Dore Puy de Sancy (165,3 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.25 circa

DOVE VEDERE LA DECIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

FAVORITI

Possibile che arrivi la fuga, potrebbe formarsi un drappello di una quindicina di corridori già in partenza con Ben Healy tra gli uomini più attesi. Se dovesse essere invece battaglia tra i big ecco che Tadej Pogacar sarebbe favorito anche oggi, a caccia di un’altra vittoria e magari provando ad aumentare il margine in classifica generale. A lanciare la sfida allo sloveno ovviamente Jonas Vingegaard ma anche un Remco Evenepoel che appare in crescita negli ultimi giorni.