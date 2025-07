Tour de France 2025, tappa di oggi Caen-Caen: orari, tv, percorso, favoriti. Possibili grandi distacchi a cronometro

Già un punto di svolta importante per il Tour de France 2025. In scena la prima cronometro individuale della Grande Boucle nella quinta tappa, ci saranno distacchi importanti. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

33 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Caen. Le difficoltà altimetriche sono praticamente nulle: bisognerà spingere lunghissimi rapporti e fare la massima velocità. Una cronometro per specialisti puri.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Mercoledì 9 Luglio

Quinta tappa Tour de France 2025 Caen-Caen (33km) – Cronometro individuale

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17.40 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

L’assenza di Filippo Ganna, ritirato nella prima tappa, favorisce ancor di più il campione del mondo in carica: Remco Evenepoel. Il belga della Soudal-QuickStep nelle prove contro il tempo è quasi imbattibile, per di più deve riscattare un inizio di Tour non convincente. A sfidarlo ovviamente la coppia di rivali per il titolo: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, quale sarà la loro prestazione? Da seguire ovviamente anche Mathieu van der Poel che proverà a conservare la Maglia Gialla.