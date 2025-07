Tour de France 2025, tappa di oggi Bayeux-Vire Normandie: orari, tv, percorso, favoriti. Occasione per attaccanti

Dopo la cronometro individuale, prima svolta importante di questo Tour de France, la Grande Boucle presenta la sesta tappa: Bayeux-Vire Normandie. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

La giornata è di quelle impegnative con un disegno caratterizzato da costanti ondulazioni e un dislivello complessivo di 3550 metri. Nella prima parte i corridori affrontano la Côte du Mont Pinçon, terza categoria di 3,5 chilometri al 6,7% di pendenza media, e la Côte de la Rançonnière, terza categoria di 2,2 chilometri al 7,9%. La seconda parte di gara si apre con la Côte de Mortain Cote 314, terza categoria di 1,6 chilometri al 9,5% di pendenza media. Il finale di percorso propone tre ascese in poco più di cinquanta chilometri, l’ultima delle quali è la Côte de Vaudry, quarta categoria di 1,2 chilometri al 7,2% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Giovedì 10 Luglio

Sesta tappa Tour de France 2025

Bayeux-Vir Normandie (201,5 chilometri)

Orario di partenza: 12:45

Orario di arrivo: 17.14 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:25; Eurosport 1 dalle 12:15 alle 18:00

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:15 alle 18:00,DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Fuga, velocisti o uomini di classifica? Tappa aperta ad ogni possibilità. Non mancano le salite, ma il finale è tutt’altro che durissimo: difficile però che corridori come Jonathan Milan possano tenere, più probabile per Biniam Girmay o Kaden Groves. La frazione ovviamente è adattissima a Mathieu van der Poel che dopo aver lasciato la Maglia Gialla cerca un’altra vittoria. Tadej Pogacar correrà d’attesa, difficile vedere attacchi da parte di Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard.