Sport in tv oggi (martedì 29 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

03.00 Tuffi, Mondiali 2025: trampolino 3m sincro donne – Preliminari – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

03.30 Snooker, Shanghai Masters: primo turno – Diretta streaming su Discovery+.

04.00 Nuoto, Mondiali 2025: terza giornata (batterie) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

06.00 Tuffi, Mondiali 2025: piattaforma 10m sincro uomini – Preliminari – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

07.00 Scherma, Mondiali 2025: sciabola femminile squadre | Fasi preliminari – Nessuna copertura tv/streaming.

07.00 Scherma, Mondiali 2025: spada maschile squadre | Fasi preliminari – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Tuffi, Mondiali 2025: trampolino 3m sincro donne – Finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

11.30 Tuffi, Mondiali 2025: piattaforma 10m sincro uomini – Finale – Diretta tv Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

13.00 Nuoto, Mondiali 2025: terza giornata (semifinali/finali) – Diretta tv dalle 13.00 alle 13.30 su RaiSport HD, dalle 13.30 alla fine su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

13.39 Ciclismo, Giro della Vallonia 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.30 su Discovery+.

14.45 Ciclismo femminile, Tour de France 2025: quarta tappa – Diretta streaming dalle 15.15 su Discovery+ e su DAZN.

16.00 Tennis, WTA Montreal 2025: secondo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

17.00 Tennis, ATP Toronto 2025: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

