Sport in tv oggi (lunedì 28 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Il lunedì che apre la settimana a cavallo tra luglio e agosto si rivela particolarmente ricca per quel che concerne l’offerta sportiva, per il fatto sportivo e non solo. Andiamo a scoprire le cose nel dettaglio.

Focus particolare sui Mondiali di nuoto a Singapore, con il solito elevatissimo novero di italiani di scena nel tentativo di guadagnare allori iridati che non appaiono così improbabili, anzi (soprattutto viste le presenze di Martinenghi e Ceccon). Chiaramente da osservare anche i tuffi, che daranno continuità totale ai fatti in Asia. E focus anche sulla scherma, perché entrano negli ultimi tre giorni i Mondiali a Tbilisi.

Parecchio anche il tennis, con la prosecuzione, e anche il debutto dei giocatori italiani, nei 1000 in Canada, con gli uomini a Toronto e le donne a Montreal secondo la tradizionale rotazione. Due tornei, questi, che viste le premesse sono aperti a numerosissime soluzioni.

Di scena anche tanto ciclismo, con il Tour femminile e il Giro di Vallonia, il tiro a segno con gli Europei e il basket con l’Italia impegnata negli Europei Under 18 maschili. Di seguito l’intera programmazione sportiva di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 28 luglio

4:00 Nuoto, Mondiali a Singapore – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Uno (201), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

All’interno:

4:02 Batterie 100 dorso donne con Anita Gastaldi

4:23 Batterie 100 dorso uomini con Thomas Ceccon e Christian Bacico

4:44 Batterie 100 rana donne con Anita Bottazzo e Lisa Angiolini

5:04 Batterie 200 stile libero uomini con Carlos D’Ambrosio e Filippo Megli

5:29 Batterie 1500 stile libero donne con Simona Quadarella

4:00 Tuffi, Mondiali a Singapore: Preliminari trampolino 3m sincro uomini – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211) e streaming su RaiPlay, SkyGo, Now. Italiani: Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia

7:00 Scherma, Mondiali a Tbilisi, Georgia: Fioretto donne a squadre e Sciabola maschile a squadre – Diretta tv su RaiSport (dalle 15:55) e Sky Sport Arena (dalle 15:55), streaming su RaiPlay (dalle 15:55), SkyGo, Now (dalle 15:55 entrambi) e canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15:55)

7:30 Tuffi, Mondiali a Singapore: Preliminari piattaforma 10m sincro donne – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211), streaming su RaiPlay, SkyGo, Now

8:00 Snooker, Shanghai Masters – Diretta streaming su Eurosport1, discovery+ e DAZN

10:00 Tuffi, Mondiali a Singapore: Finale trampolino 3m sincro uomini – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211) e streaming su RaiPlay, SkyGo, Now

12:00 Tuffi, Mondiali a Singapore: Finale piattaforma 10m sincro donne – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211), streaming su RaiPlay, SkyGo, Now

13:00 Nuoto, Mondiali a Singapore – Diretta tv su Rai2 (13:30-fine) e RaiSport (13:00-13:30) e Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

All’interno:

13:02 Finale 100 rana uomini con Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti

13:11 Finale 100 farfalla donne

13:19 Semifinali 100 dorso uomini

13:29 Semifinali 100 rana donne

13:46 Finale 50 farfalla uomini con Thomas Ceccon

13:53 Semifinali 100 dorso donne

14:08 Semifinali 200 stile libero uomini

14:20 Finale 200 misti donne

13:30 Snooker, Shanghai Masters – Diretta streaming su Eurosport1, discovery+ e DAZN

15:15 Ciclismo, Tour de France Femmes, 3a tappa (La Gacilly-Angers, 163,5 km) – Diretta streaming su Eurosport 1, discovery+ e DAZN

15:30 Ciclismo, Giro di Vallonia, 3a tappa (Estinnes-Antoing, 166 km) – Diretta streaming su discovery+

16:00 Basket, Italia-Israele – Europei Under 18 maschili a Belgrado – Diretta streaming sul canale YouTube FIBA

17:00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto (primi turni) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv

17:00 Tennis, WTA 1000 Toronto (primi turni) – Diretta tv su SuperTennis (chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205) e streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

17:20 Tiro a segno, Europei a Chateauroux (Francia) – Diretta streaming sul canale YouTube ESCvideostream (European Shooting Confederation)