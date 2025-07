Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro? L’orario e la guida della semifinale a Wimbledon

Nella parte alta del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, l’odierna semifinale vedrà il confronto tra il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, e la testa di serie numero 6, il serbo Novak Djokovic.

Il match si giocherà sul Centre Court al termine della semifinale della parte bassa tra lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz, che avrà inizio alle ore 14.30 italiane: quella odierna sarà la decima sfida tra Sinner e Djokovic sul circuito maggiore, con l’azzurro in vantaggio per 5-4.

La semifinale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic non sarà visibile in chiaro, ma sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match. La finale di Wimbledon, a prescindere dalla presenza di Sinner, sarà trasmessa in chiaro su TV8 HD.

Venerdì 11 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

Taylor Fritz (Stati Uniti, 5) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

A seguire

