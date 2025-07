Sinner-Djokovic oggi, Wimbledon 2025: orario seconda semifinale, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 11 luglio, nella seconda semifinale del tabellone di singolare maschile di Wimbledon 2025, si affronteranno il numero 1 del seeding e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, e la testa di serie numero 6, il serbo Novak Djokovic.

Il match sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane, sul Centre Court, e si giocherà dopo l’altra semifinale, che vedrà fronteggiarsi lo statunitense Taylor Fritz e lo spagnolo Carlos Alcaraz: sarà la decima sfida tra Sinner e Djokovic sul circuito maggiore, con l’azzurro in vantaggio per 5-4.

La seconda semifinale di Wimbledon 2025, tra Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC WIMBLEDON 2025

Venerdì 11 luglio (orari italiani)

Centre Court – Dalle 14.30

Taylor Fritz (Stati Uniti, 5) – Carlos Alcaraz (Spagna, 2)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Novak Djokovic (Serbia, 6) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC WIMBLEDON 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.