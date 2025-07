Sinner-Dimitrov oggi, Wimbledon 2025: orario, programma, tv, streaming

Lunedì 7 luglio si completerà il quarto turno del main draw di singolare maschile di Wimbledon 2025: tornerà in campo il numero 1 del tabellone e del mondo, l’azzurro Jannik Sinner, che sarà opposto al numero 19 del seeding, il bulgaro Grigor Dimitrov.

Il match sarà il terzo in programma dalle ore 14.30 italiane sul Centre Court, dopo De Minaur-Djokovic ed Andreeva-Navarro: nei 5 precedenti Sinner è in vantaggio per 4-1 ed ha vinto tutti i match giocati nel 2023 e nel 2024, mentre Dimitrov ha portato a casa soltanto la prima sfida, datata 2020.

La diretta tv di Sinner-Dimitrov sarà assicurata da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match Sinner-Dimitrov.

CALENDARIO SINNER-DIMITROV WIMBLEDON 2025

Lunedì 7 luglio – Centre Court

Dalle ore 14.30 italiane

Alex de Minaur (Australia, 11) – Novak Djokovic (Serbia, 6)

A seguire

Mirra Andreeva (Russia, 7) – Emma Navarro (Stati Uniti, 10)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Grigor Dimitrov (Bulgaria, 19) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K

PROGRAMMA SINNER-DIMITROV WIMBLEDON 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.