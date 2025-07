Scherma, Mondiali 2025: le carte da medaglia dell’Italia nelle gare a squadre

Tra cinque giorni si alzerà il sipario sui Mondiali di scherma, che per la prima volta nella loro storia si disputeranno in Georgia a Tbilisi. In casa Italia c’è ovviamente grande attesa per la rassegna iridata, per una nazionale che sicuramente vuole recitare un ruolo da protagonista, puntando alla vittoria del medagliere. Dopo aver analizzato le speranze di medaglia per l’Italia nelle prove individuali, ora tocca a quelle nelle prove a squadre, dove ci sono sicuramente importanti possibilità di sentir risuonare l’inno italiano più volte.

Non si può non partire dal fioretto, con un’Italia che si presenta come la nazione da battere. In campo femminile ci sarà il ritorno di Martina Favaretto (con lei Arianna Errigo, Alice Volpi ed Anna Cristino) e con ogni probabilità il quartetto azzurro vivrà una rivincita della finale olimpica dell’anno scorso contro gli Stati Uniti, con la speranza ovviamente di un esito diverso.

La sfida tra Italia e Stati Uniti potrebbe tranquillamente replicarsi anche nell’ultimo atto al maschile. Gli azzurri finora hanno dominato la stagione di Coppa del Mondo, come hanno fatto anche le ragazze, e vogliono assolutamente riprendersi quel titolo mondiale che era sfuggito agli azzurri due anni fa a Milano. Il quartetto composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi ed Alessio Foconi ha dimostrato di essere il più forte in questa stagione.

Da Parigi 2024 a Tbilisi 2025, la spada femminile sogna ancora in grande. L’Italia vuole rivivere la magia olimpica anche nella rassegna iridata, con quell’oro che due anni fa era sfumato nell’edizione casalinga. Rispetto a Parigi, c’è solo un cambio di formazione, con la presenza di Sara Maria Kowalczyk al posto di Mara Navarria.

Spadisti (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino) e sciabolatori (Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre) si presentano come possibili outsider di lusso e possono andare andare a caccia di una medaglia. Attenzione poi ad una ritrovata sciabola femminile, perchè il bronzo conquistato agli Europei ha ridato entusiasmo alla squadra italiana e le azzurre (Michela Battiston, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale) possono ripetersi anche ai Mondiali.