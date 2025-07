Rugby, come sono cambiate Benetton Treviso e Zebre: gli arrivi e le partenze nel mercato estivo

Concluso il tour estivo dell’Italia si è chiusa la stagione 2024/25 del rugby italiano e gli occhi sono già puntati al futuro. E guardando all’United Rugby Championship l’attesa è per cosa faranno l’anno prossimo la Benetton Treviso e le Zebre Parma. Le due formazioni si sono rinnovate quest’estate per una nuova stagione che si spera sia vincente. Vediamo come sono cambiate.

Partiamo dalla Benetton Treviso e iniziamo da chi non ci sarà più. A dire addio ai biancoverdi è l’head coach Marco Bortolami, che inizierà una nuova avventura in Inghilterra, mentre tra i giocatori non vedremo più Lautaro Bazan Velez, Ignacio Brex, Nicolò Casilio, Augustin Creevy, Toa Halafihi, Edoardo Iachizzi e Gideon Koegelenberg. A pesare, soprattutto, gli addii di una colonna come Nacho Brex e l’esperienza di Toa Halafihi.

In entrata, invece, la formazione veneta ha annunciato l’arrivo di sei giovani che faranno parte della squadra. Sono i piloni Destiny Aminu e Marcos Gallorini; il tallonatore Nicholas Gasperini; la seconda linea Giulio Marini; il numero 10 Giuliano Avaca; e il trequarti centro Federico Zanandrea. A loro si aggiunge la terza linea neozelandese Jadin Kingi, mentre in panchina ci sarà Calum MacRae a prendere il posto di Bortolami.

Guardando, invece, in casa Zebre Parma, gli addii annunciati sono stati quelli di Scott Gregory, Fetuli Paea, Rusiate Nasove, Ratko Jelic, Luca Andreani, Filippo Bozzoni e Filippo Drago. A loro si è aggiunto negli ultimi giorni quello più doloroso, cioè quella dell’apertura/estremo Geronimo Priscianetelli, che lascia un pericoloso vuoto in cabina di regia.

Diversi, invece, gli arrivi. In terza linea arriva l’ex azzurrino David Odiase; il trequarti azzurro Giulio Bertaccini; l’ala che abbiamo visto con l’Italia Under 20 Albert Einstein Batista; il trequarti che ha esordito quest’estate in azzurro Mirko Belloni; il flanker Samuele Locatelli; il seconda linea Alessandro Ortombina; mentre a sostituire Prisciantelli sarà Martin Roger Farias, in arrivo da Viadana. Confermato Massimo Brunello in panchina, verrà affiancato dal ct dell’Under 20 Roberto Santamaria.