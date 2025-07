Ranking WTA (28 luglio 2025): Jasmine Paolini resta stabile, Sabalenka leader

Sostanzialmente in questa settimana, non solo in top 10, ma anche fino al 23° posto del ranking WTA, è come se non fosse successo niente. Completamente invariata, salvo qualche cambiamento di punti che non porta a cambiamenti sul lato della graduatoria. Tutto rinviato, in breve, ai fatti di Montreal, dove la numero 1, Aryna Sabalenka, non c’è: rivedremo la bielorussa a Cincinnati.

Resta dunque stabile al nono posto Jasmine Paolini, che peraltro ha anche poco da difendere in questo swing estivo visto che lo scorso anno la partecipazione alle Olimpiadi, con annesso oro in doppio assieme a Sara Errani, ha chiaramente cambiato i crismi della programmazione.

La maggiore “climber” è Taylor Townsend: tra le top 100, è lei che sale di più con 22 posti guadagnati (numero 75). Con la canadese Leylah Fernandez che sale al 24° posto (+12) vincendo Washington, la storia della settimana è di Francesca Jones, e arriva da Palermo, perché la britannica ha vinto proprio il torneo siciliano diventato WTA 125. Per lei l’enorme soddisfazione del numero 84, raggiunto nonostante abbia in tutto 9 dita in meno tra mani e piedi (2 in meno nelle mani, 7 nei piedi) per via della sindrome EEC, una condizione genetica estremamente rara.

RANKING WTA (TOP 10)

Lunedì 28 luglio 2025

1. Aryna Sabalenka 12420

2. Coco Gauff 7699

3. Iga Swiatek 6813

4. Jessica Pegula 6423

5. Mirra Andreeva 4914

6. Qinwen Zheng 4553

7. Amanda Anisimova 4470

8. Madison Keys 4374

9. Jasmine Paolini 3576

10. Paula Badosa 3454

Delle buone notizie dietro il fronte Paolini ci sono, con la leggera risalita di Lucia Bronzetti e soprattutto con Lucrezia Stefanini che, con il buon percorso a Praga, i suoi otto posti li recupera. Palermo, invece, lascia Tyra Grant praticamente nell’incertezza di sapere se entrerà o meno nelle qualificazioni degli US Open.

TOP 10 ITALIANE

Lunedì 28 luglio 2025

9. Jasmine Paolini 3576

66. Lucia Bronzetti 935 (+4)

77. Elisabetta Cocciaretto 875

143. Lucrezia Stefanini 513 (+8)

185. Nuria Brancaccio 393 (-5)

210. Giorgia Pedone 343

252. Tyra Caterina Grant 295 (-1)

260. Camilla Rosatello 282 (+1)

264. Silvia Ambrosio 278 (+11)

272. Martina Trevisan 264 (+4)