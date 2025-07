Ranking WTA (14 luglio 2025): Sabalenka sempre leader, Paolini resiste in top10. Gran balzo di Cocciaretto

Nuova settimana e nuovo aggiornamento del ranking WTA in data lunedì 14 luglio al termine della stagione su erba. Aryna Sabalenka, nonostante la dolorosa sconfitta in semifinale a Wimbledon, si conferma numero 1 al mondo con quasi 5000 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Coco Gauff, mentre la polacca Iga Swiatek risale al terzo posto grazie al trionfo sull’erba londinese.

Jessica Pegula scende dunque in quarta piazza subito davanti alla giovane russa Mirra Andreeva, che guadagna un paio di posizioni aggiornando il suo best ranking (n.5). Spicca l’ingresso di una new entry nella top10 mondiale, con la statunitense Amanda Anisimova che passa dal 12° al 7° posto con la finale ai Championships (persa poi con un doppio 6-0). Perde quota ovviamente la finalista del 2024 Jasmine Paolini, che tiene botta comunque attestandosi in nona piazza e restando in corsa per le Finals di Riad.

RANKING WTA (TOP10)

Lunedì 14 luglio 2025

1. Aryna Sabalenka 12420

2. Coco Gauff 7699

3. Iga Swiatek 6813

4. Jessica Pegula 6423

5. Mirra Andreeva 5163

6. Qinwen Zheng 4803

7. Amanda Anisimova 4470

8. Madison Keys 4374

9. Jasmine Paolini 3576

10. Paula Badosa 3454

Bilancio agrodolce in casa Italia, con Paolini che perde terreno e vede allontanarsi la top5 dopo una deludente stagione su erba mentre Elisabetta Cocciaretto si rende protagonista di due settimane molto convincenti recuperando la bellezza di 40 posizioni e tornando tra le migliori 80 della classifica (n.76 per la precisione) grazie al terzo turno di Wimbledon e alla vittoria nel WTA 125 di Bastad.

TOP10 ITALIANE

Lunedì 14 luglio 2025

9. Jasmine Paolini 3576

64. Lucia Bronzetti 963

76. Elisabetta Cocciaretto 860

147. Lucrezia Stefanini 486

174. Nuria Brancaccio 413

209. Giorgia Pedone 343

253. Camilla Rosatello 290

276. Tyra Caterina Grant 261

278. Silvia Ambrosio 259

283. Martina Trevisan 251