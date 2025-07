Quando torna l’Italia di calcio femminile? Obiettivo qualificazioni ai Mondiali 2027. E le Olimpiadi non sono un tabù

Quando rivedremo la Nazionale italiana di calcio femminile in campo? Il prossimo grande obiettivo saranno i Mondiali 2027 che si terranno in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio. Il format del torneo prevede che 29 delle 32 nazionali che prenderanno parte alla competizione si qualificheranno direttamente, mentre gli ultimi tre slot verranno assegnati attraverso un torneo di spareggio a dieci squadre composto da due fasi, con la seguente ripartizione degli slot:

– Uno slot di spareggio per la UEFA (che si qualificherà automaticamente alla seconda fase in base alle prestazioni sportive al torneo di spareggio della Coppa del Mondo femminile FIFA 2023).

Il 4 novembre di quest’anno ci sarà il sorteggio per stabilire i gironi di qualificazione per le selezioni europee (UEFA) in vista della fase finale della rassegna iridata. Le qualificazioni copriranno l’arco di tempo che andrà da febbraio a dicembre 2026.

Le azzurre, dunque, sono in attesa di conoscere il loro destino. Essere riuscite a confermarsi nella Lega A della Nations League ha dei riflessi positivi anche per stabilire le basi del sorteggio menzionato. Essere parte infatti del raggruppamento principale metterà nelle condizioni la squadra di Andrea Soncin di avere un percorso non troppo complicato, evitando più incroci “pericolosi”, nei gironi di qualificazione.

E per quanto riguarda la qualificazione olimpica a Los Angeles 2028? Non è ancora ufficiale, ma la UEFA potrebbe replicare quanto accaduto nel caso di Parigi 2024, ovvero che le finaliste della Nations League stacchino il biglietto per i Giochi. Vedremo se nella competizione continentale del biennio 2027-2028 il medesimo meccanismo sarà confermato.