Quando gioca l’Italia la semifinale di Nations League di volley? Orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia si è qualificata alla semifinale della Nations League 2025 di volley maschile grazie alla vittoria ottenuta contro Cuba nei quarti di finale. I Campioni del Mondo si sono imposti per 3-1 sul campo di Ningbo (Cina) e si sono così meritati il diritto di proseguire la propria avventura nella Final Eight del prestigioso torneo internazionale, a cui si sono presentati dopo aver conquistato dieci successi su dodici incontri disputati nella fase preliminare.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno sudato nel terzo e nel quarto set contro gli agguerriti caraibici, ma sulla lunga distanza sono riusciti ad avere la meglio e avranno così la possibilità di lottare per salire sul podio e conquistare l’ambito trofeo. Gli azzurri torneranno in campo sabato 2 agosto per disputare la semifinale di Nations League di volley maschile: l’appuntamento sarà alle ore 09.00 o alle ore 13.00, il programma dettagliato verrà diffuso prossimamente.

L’Italia attende anche di conoscere l’identità della prossima avversaria: uscirà dal confronto tra Francia e Slovenia, che si giocherà giovedì 31 luglio (ore 09.00). Al termine della sfida tra i Campioni Olimpici e i balcanici sapremo chi saranno i prossimi rivali di Simone Giannelli e compagni per quello che si preannuncia un testa a testa al cardiopalma. Dall’altra parte del tabellone, invece, il Brasile è atteso dalla modesta Cina e poi dalla vincente di Giappone-Polonia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della semifinale della Nations League 2025 di volley maschile con l’Italia protagonista. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV e DAZN (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SEMIFINALE ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 2 agosto, o alle ore 09.00 o alle ore 13.00. Il programma dettagliato verrà comunicato in seguito.

CHI AFFRONTA L’ITALIA IN SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE: LA POSSIBILE AVVERSARIA

L’Italia affronterà la vincitrice di Francia-Slovenia, quarto di finale in programma giovedì 31 luglio alle ore 09.00.

PROGRAMMA SEMIFINALE NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.